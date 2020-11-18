HD VDS — это специальные KVM-виртуальные серверы, предназначенные для резервного копирования данных, хранения файлов, организации персональных облачных хранилищ, инсталляции личных или корпоративных систем работы с файлами и документами (Seafile, NextCloud и подобные). HD VDS не предназначены для майнинга, а для размещения вэбсайтов и нагруженных проектов следует использовать SSD VDS или выделенные серверы.
HD VDS предназначены для хранения файлов, резервных копий, организации персональных облачных хранилищ.
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