Стандартные планы HD VDS

HD VDS 100G €2.99 / 3 months 100GB HD Storage

HD Storage 512MB ECC RAM

ECC RAM ∞ incoming traffic

incoming traffic 0.5TB outgoing traffic

outgoing traffic Instant setup Get Started HD VDS 500G €2.99 / month 500GB HD Storage

HD Storage 1GB ECC RAM

ECC RAM ∞ incoming traffic

incoming traffic 3TB outgoing traffic

outgoing traffic Instant setup Get Started HD VDS 1000G €4.99 / month 1000GB HD Storage

HD Storage 2GB ECC RAM

ECC RAM ∞ incoming traffic

incoming traffic 10TB outgoing traffic

outgoing traffic Instant setup Get Started HD VDS 2000G €9.99 / month 2000GB HD Storage

HD Storage 4GB ECC RAM

ECC RAM ∞ incoming traffic

incoming traffic 20TB outgoing traffic

outgoing traffic Instant setup Get Started

HD VDS — это специальные KVM-виртуальные серверы, предназначенные для резервного копирования данных, хранения файлов, организации персональных облачных хранилищ, инсталляции личных или корпоративных систем работы с файлами и документами (Seafile, NextCloud и подобные). HD VDS не предназначены для майнинга, а для размещения вэбсайтов и нагруженных проектов следует использовать SSD VDS или выделенные серверы.