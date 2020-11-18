HD VDS

Ваше персональное сетевое хранилище

Мгновенная активация услуги — начинайте использовать ваш новый виртуальный сервер сразу после заказа.

Скоростное Интернет-соединение для быстрой загрузки и доступа к файлам и резервным копиям.

Автоматическая установка операционной системы, панелей и популярных приложений в один клик.

Наша команда поддержки обеспечивает работу ваших виртуальных серверов в 24 часа в сутки.

Стандартные планы HD VDS

HD VDS 100G

€2.99/ 3 months

  • 100GB HD Storage
  • 512MB ECC RAM
  • incoming traffic
  • 0.5TB outgoing traffic
  • Instant setup

Get Started

HD VDS 500G

€2.99/ month

  • 500GB HD Storage
  • 1GB ECC RAM
  • incoming traffic
  • 3TB outgoing traffic
  • Instant setup

Get Started

HD VDS 1000G

€4.99/ month

  • 1000GB HD Storage
  • 2GB ECC RAM
  • incoming traffic
  • 10TB outgoing traffic
  • Instant setup

Get Started

HD VDS 2000G

€9.99/ month

  • 2000GB HD Storage
  • 4GB ECC RAM
  • incoming traffic
  • 20TB outgoing traffic
  • Instant setup

Get Started

 

HD VDS — это специальные KVM-виртуальные серверы, предназначенные для резервного копирования данных, хранения файлов, организации персональных облачных хранилищ, инсталляции личных или корпоративных систем работы с файлами и документами (Seafile, NextCloud и подобные). HD VDS не предназначены для майнинга, а для размещения вэбсайтов и нагруженных проектов следует использовать SSD VDS или выделенные серверы.

Хранение данных

HD VDS предназначены для хранения файлов, резервных копий, организации персональных облачных хранилищ.

Защита данных

Ваша информация — под надежной защитой. Рассказываем о нашей политике защиты данных.

Поддержка

Нужна консультация или помощь? Авторизуйтесь в системе самообслуживания и откройте запрос. Мы поможем!

Облачные. Масштабируемые. Надежные.

Мы гарантируем доступность наших серверов с SLA 99.99%

Создать аккаунт