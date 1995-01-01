Дата-центры
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Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA

Локация в Восточной Украине, предлагающая конкурентные цены и решения региональной связи.

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Выбираете правильный дата-центр?

Протестируйте подключение перед развёртыванием.

Задержка, маршрутизация и сетевые пути имеют значение. Используйте наш Looking Glass для тестирования подключения из наших локаций по всему миру и найдите лучшее решение для вашей нагрузки. Если вы не уверены, что искать, наши инженеры будут рады помочь.

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