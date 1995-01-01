Posizioni Globali

20+ posizioni globali

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Posizione strategica sulla costa occidentale che offre connettività ottimale per i clienti del Nord America e Asia-Pacifico.

14 disponibili

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Datacenter sulla costa orientale nel cuore del New Jersey, offrendo eccellente connettività alle principali reti USA ed europee.

10 disponibili

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Posizione premium nel sud-est degli Stati Uniti con eccellente connettività latino-americana e accesso a bassa latenza.

16 disponibili

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Datacenter centrale USA che fornisce connettività equilibrata in Nord America con infrastruttura di rete ridondante.

10 disponibili

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Posizione nel nord-ovest del Pacifico con connettività eccezionale verso l'Asia-Pacifico e infrastruttura di energia verde.

10 disponibili

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Principale hub internet europeo che offre connettività di classe mondiale e diversità di rete nei Paesi Bassi.

16 disponibili

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Posizione economica nell'Europa orientale con eccellente connettività regionale e prezzi competitivi.

19 disponibili

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Datacenter baltico che fornisce infrastruttura affidabile ed eccellente connettività ai mercati nordici e dell'Europa orientale.

13 disponibili

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Datacenter dell'Europa centrale che offre posizionamento strategico tra i mercati dell'Europa occidentale e orientale.

16 disponibili

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Posizione nel nord della Polonia con strutture moderne ed eccellente connettività alle regioni scandinave e baltiche.

17 disponibili

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Datacenter svizzero premium che fornisce i più alti standard di sicurezza e protezione dei dati in una giurisdizione neutrale.

10 disponibili

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Hub in crescita dell'Europa orientale con infrastruttura moderna e prezzi competitivi per clienti regionali.

11 disponibili

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Datacenter dell'Europa meridionale nella capitale economica dell'Italia, offrendo eccellente connettività mediterranea.

10 disponibili

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Datacenter tedesco premium con severe leggi sulla protezione dei dati e standard infrastrutturali di classe mondiale.

10 disponibili

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Posizione strategica nel sud-est europeo che fornisce connettività gateway ai Balcani e al Mediterraneo orientale.

10 disponibili

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Hub datacenter mediterraneo con eccellente connettività verso l'Europa meridionale e il Nord Africa.

9 disponibili

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Posizione nell'Ucraina orientale che offre prezzi competitivi e soluzioni di connettività regionale.

0 disponibili

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Datacenter della capitale ucraina che fornisce hosting economico con infrastruttura moderna.

13 disponibili

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Hub premium Asia-Pacifico che offre infrastruttura e connettività di classe mondiale in tutta la regione APAC.

7 disponibili

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