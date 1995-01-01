Posizioni Globali
20+ posizioni globali
Los Angeles CA, United States
Posizione strategica sulla costa occidentale che offre connettività ottimale per i clienti del Nord America e Asia-Pacifico.
Secaucus NJ, United States
Datacenter sulla costa orientale nel cuore del New Jersey, offrendo eccellente connettività alle principali reti USA ed europee.
Miami FL, United States
Posizione premium nel sud-est degli Stati Uniti con eccellente connettività latino-americana e accesso a bassa latenza.
Chicago IL, United States
Datacenter centrale USA che fornisce connettività equilibrata in Nord America con infrastruttura di rete ridondante.
Seattle WA, United States
Posizione nel nord-ovest del Pacifico con connettività eccezionale verso l'Asia-Pacifico e infrastruttura di energia verde.
Amsterdam, Netherlands
Principale hub internet europeo che offre connettività di classe mondiale e diversità di rete nei Paesi Bassi.
Sofia, Bulgaria
Posizione economica nell'Europa orientale con eccellente connettività regionale e prezzi competitivi.
Riga, Latvia
Datacenter baltico che fornisce infrastruttura affidabile ed eccellente connettività ai mercati nordici e dell'Europa orientale.
Prague, Czech Republic
Datacenter dell'Europa centrale che offre posizionamento strategico tra i mercati dell'Europa occidentale e orientale.
Gdansk, Poland
Posizione nel nord della Polonia con strutture moderne ed eccellente connettività alle regioni scandinave e baltiche.
Geneva, Switzerland
Datacenter svizzero premium che fornisce i più alti standard di sicurezza e protezione dei dati in una giurisdizione neutrale.
Bucharest, Romania
Hub in crescita dell'Europa orientale con infrastruttura moderna e prezzi competitivi per clienti regionali.
Milano, Italy
Datacenter dell'Europa meridionale nella capitale economica dell'Italia, offrendo eccellente connettività mediterranea.
Dusseldorf, Germany
Datacenter tedesco premium con severe leggi sulla protezione dei dati e standard infrastrutturali di classe mondiale.
Thessaloniki, Greece
Posizione strategica nel sud-est europeo che fornisce connettività gateway ai Balcani e al Mediterraneo orientale.
Barcelona, Spain
Hub datacenter mediterraneo con eccellente connettività verso l'Europa meridionale e il Nord Africa.
Kharkiv, Ukraine
Posizione nell'Ucraina orientale che offre prezzi competitivi e soluzioni di connettività regionale.
Kyiv, Ukraine
Datacenter della capitale ucraina che fornisce hosting economico con infrastruttura moderna.
Singapore, Singapore
Hub premium Asia-Pacifico che offre infrastruttura e connettività di classe mondiale in tutta la regione APAC.
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