Protezione DDoS

Mantieni la tua infrastruttura online e protetta dagli attacchi di negazione del servizio distribuita.
Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) sopraffà un servizio con grandi quantità di traffico da molte fonti contemporaneamente.
L'obiettivo è esaurire le risorse di rete, server o applicazione e rendere il servizio non disponibile per gli utenti legittimi.
Anche gli attacchi brevi possono avere conseguenze durature, specialmente per i servizi rivolti ai clienti o sensibili al tempo.
Negli ambienti virtualizzati, gli attacchi contro un servizio possono influenzare altri nell'infrastruttura condivisa.
Per le aziende, gli attacchi DDoS significano tempi di inattività, perdita di entrate, integrazioni interrotte e reputazione danneggiata - anche se l'attacco dura solo pochi minuti.
La disponibilità è critica - gli attacchi DDoS mirano esattamente a questo.
Inondano la rete con volumi di traffico massicci per saturare la larghezza di banda.
Sfruttano i protocolli di rete e trasporto per esaurire le risorse del server o del firewall.
Prendono di mira direttamente le applicazioni usando richieste HTTP, chiamate API o query costose che sembrano legittime ma sovraccaricano la logica.
Approccio di protezione a due livelli: sicurezza di base per tutti, protezione avanzata per servizi critici.
Abilitata per impostazione predefinita per tutti i servizi e tutte le posizioni.
Include il filtraggio a livello di rete e la mitigazione automatica.
Non include la pulizia del traffico o il filtraggio a livello di applicazione.
Disponibile in data center selezionati.
Può includere pulizia del traffico, filtraggio avanzato, DPI e profili di mitigazione personalizzati.
La protezione è personalizzata per progetto e budget.
La protezione di base mantiene la rete in salute.
La protezione avanzata mantiene i servizi critici online durante attacchi mirati.