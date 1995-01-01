Protezione DDoS

Mantieni la tua infrastruttura online e protetta dagli attacchi di negazione del servizio distribuita.

Cos'è un Attacco DDoS?

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) sopraffà un servizio con grandi quantità di traffico da molte fonti contemporaneamente.

L'obiettivo è esaurire le risorse di rete, server o applicazione e rendere il servizio non disponibile per gli utenti legittimi.

Anche gli attacchi brevi possono avere conseguenze durature, specialmente per i servizi rivolti ai clienti o sensibili al tempo.

Negli ambienti virtualizzati, gli attacchi contro un servizio possono influenzare altri nell'infrastruttura condivisa.

Perché il DDoS è Pericoloso

Per le aziende, gli attacchi DDoS significano tempi di inattività, perdita di entrate, integrazioni interrotte e reputazione danneggiata - anche se l'attacco dura solo pochi minuti.

  • I servizi diventano lenti o irraggiungibili
  • Il traffico legittimo viene bloccato dal traffico di attacco
  • Le risorse dell'infrastruttura si esauriscono
  • L'impatto operativo e finanziario cresce rapidamente

La disponibilità è critica - gli attacchi DDoS mirano esattamente a questo.

Tipi di Attacchi DDoS

Attacchi Volumetrici

Inondano la rete con volumi di traffico massicci per saturare la larghezza di banda.

Attacchi a Livello di Protocollo

Sfruttano i protocolli di rete e trasporto per esaurire le risorse del server o del firewall.

Attacchi a Livello di Applicazione

Prendono di mira direttamente le applicazioni usando richieste HTTP, chiamate API o query costose che sembrano legittime ma sovraccaricano la logica.

La Nostra Protezione DDoS

Approccio di protezione a due livelli: sicurezza di base per tutti, protezione avanzata per servizi critici.

Protezione Standard

Inclusa

Abilitata per impostazione predefinita per tutti i servizi e tutte le posizioni.

Progettata per:

  • Mantenere l'intera rete stabile
  • Proteggere l'infrastruttura condivisa
  • Mitigare attacchi volumetrici e a livello di protocollo comuni

Include il filtraggio a livello di rete e la mitigazione automatica.

Non include la pulizia del traffico o il filtraggio a livello di applicazione.

Protezione Avanzata

Su Richiesta

Disponibile in data center selezionati.

Progettata per:

  • Progetti su larga scala o critici per l'azienda
  • Servizi pubblici con rischio aumentato
  • Infrastruttura sensibile o regolamentata

Può includere pulizia del traffico, filtraggio avanzato, DPI e profili di mitigazione personalizzati.

La protezione è personalizzata per progetto e budget.

Contattaci per la Protezione Avanzata

Conclusione Chiave

La protezione di base mantiene la rete in salute.

La protezione avanzata mantiene i servizi critici online durante attacchi mirati.

Discuti le Tue Esigenze di Protezione