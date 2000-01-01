Data Center
🇺🇸
Chicago IL, United States
US4.ORD
Datacenter centrale USA che fornisce connettività equilibrata in Nord America con infrastruttura di rete ridondante.
Prodotti Disponibili
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CPU
RAM
Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99€102.39/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99€175.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
Scegliere il data center giusto?
Testa la connettività prima di distribuire.
Latenza, routing e percorsi di rete sono importanti. Usa il nostro Looking Glass per testare la connettività dalle nostre sedi in tutto il mondo e trovare la soluzione migliore per il tuo carico di lavoro. Se non sei sicuro di cosa cercare, i nostri ingegneri saranno felici di aiutarti.