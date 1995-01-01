NVMe VDS
Server virtuali dedicati ad alte prestazioni con storage NVMe
NVMe Ultra-Veloce
Storage SSD NVMe ultra-veloce
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Posizione
Piano
CPU
RAM
Storage
Prezzo
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopolare
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopolare
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GPopolare
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GPopolare
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopolare
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GPopolare
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.39/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99€12.79/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GPopolare
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GPopolare
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99€102.39/mo
|Ordina
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99€175.99/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99€3.39/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.79/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Ordina
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Ordina
Cerchi una configurazione diversa?
Non tutti i carichi di lavoro necessitano di NVMe VDS.
Se stai creando backup o storage a freddo, i nostri piani HD VDS potrebbero essere più adatti. Per massime prestazioni, risorse fisse o hardware personalizzato, i server dedicati meritano attenzione.