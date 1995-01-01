Offri la nostra infrastruttura con il tuo marchio. Semplice da avviare, flessibile da scalare.
Rivendere significa offrire i servizi ITLDC con il proprio marchio o come parte dei propri prodotti. Questo modello è progettato per aziende reali - non solo grandi società di hosting.
I tuoi clienti ti vedono come fornitore di servizi - mentre l'infrastruttura, le sedi globali e il supporto ingegneristico sono forniti da ITLDC.
Nessun investimento hardware, nessun contratto datacenter. Inizia a rivendere immediatamente.
Cresci gradualmente con la tua base clienti. Nessuna pianificazione della capacità anticipata.
Accedi ai datacenter in tutto il mondo senza costruire la tua infrastruttura.
Se il tuo prodotto necessita di calcolo, archiviazione o presenza di rete - la rivendita si adatta naturalmente.
La rivendita con ITLDC è intenzionalmente aperta e flessibile.
Per problemi complessi di infrastruttura, rete o piattaforma - il nostro team di ingegneri è sempre lì per aiutarti.
I tuoi investimenti principali sono:
Competenza • Acquisizione Clienti • Processi di Supporto
Che è esattamente dove viene creato il vero valore aziendale.
Se vendi servizi agli utenti finali, sei responsabile dei tuoi clienti.
Struttura di sconto trasparente basata sul fatturato di 12 mesi
|Fatturato 12 Mesi
|Sconto
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Aggiornare il tuo livello è semplice. Ad esempio: Se aggiungi €500 al tuo saldo, ti qualifichi immediatamente per lo sconto del 10% - anche se stai eseguendo solo poche macchine virtuali.
Nessuna attesa. Nessun ritardo artificiale. Solo utilizzo reale.
Rivendere con ITLDC riguarda velocità di mercato, costi prevedibili, portata globale e concentrarsi sui tuoi clienti invece che sull'hardware.
Se conosci il tuo pubblico e puoi fornire valore - la parte infrastrutturale è già risolta.