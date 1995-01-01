Rivendita con ITLDC

Offri la nostra infrastruttura con il tuo marchio. Semplice da avviare, flessibile da scalare.

Cos'è la Rivendita?

Rivendere significa offrire i servizi ITLDC con il proprio marchio o come parte dei propri prodotti. Questo modello è progettato per aziende reali - non solo grandi società di hosting.

I tuoi clienti ti vedono come fornitore di servizi - mentre l'infrastruttura, le sedi globali e il supporto ingegneristico sono forniti da ITLDC.

Semplice da Avviare

Nessun investimento hardware, nessun contratto datacenter. Inizia a rivendere immediatamente.

Flessibile da Scalare

Cresci gradualmente con la tua base clienti. Nessuna pianificazione della capacità anticipata.

Portata Globale

Accedi ai datacenter in tutto il mondo senza costruire la tua infrastruttura.

Per Chi è la Rivendita?

Provider di Hosting

  • Espansione in nuove località geografiche
  • Aggiunta di nuove linee di prodotto senza acquistare hardware
  • Test della domanda prima di costruire l'infrastruttura

Integratori Software e SaaS

  • Pacchetto con infrastruttura cloud pronta all'uso
  • Server dedicati per clienti specifici
  • Distribuzioni chiavi in mano invece del fai-da-te

Provider di Servizi Internet

  • Punti di presenza in diverse regioni
  • Infrastruttura backend per servizi a valore aggiunto
  • Risorse upstream affidabili senza CAPEX

Sviluppatori Rete e Sicurezza

  • Soluzioni VPN personali o aziendali
  • Appliance di rete come servizi ospitati
  • Software preinstallato sui server

Se il tuo prodotto necessita di calcolo, archiviazione o presenza di rete - la rivendita si adatta naturalmente.

Chi Può Diventare Rivenditore?

La rivendita con ITLDC è intenzionalmente aperta e flessibile.

Individui
Imprenditori Individuali
Aziende

Cosa dovresti essere in grado di fare:

  • Accettare pagamenti dai tuoi clienti
  • Ordinare e gestire i servizi tramite il tuo sistema o piattaforme come BILLmanager
  • Fornire supporto tecnico di base ai tuoi utenti

Per problemi complessi di infrastruttura, rete o piattaforma - il nostro team di ingegneri è sempre lì per aiutarti.

Perché la Rivendita è Redditizia

NON hai bisogno

  • Di acquistare piattaforme server
  • Di acquistare blocchi di indirizzi IP
  • Di investire centinaia di migliaia in hardware
  • Di trattare con contratti datacenter e logistica

PUOI

  • Iniziare immediatamente senza investimento hardware
  • Scalare gradualmente con costi prevedibili
  • Entrare in nuove regioni con rischio minimo
  • Aggiungere rapidamente nuovi prodotti
  • Concentrarti sui clienti, non sull'infrastruttura
  • Portata globale dal primo giorno

I tuoi investimenti principali sono:

Competenza • Acquisizione Clienti • Processi di Supporto

Che è esattamente dove viene creato il vero valore aziendale.

Conformità e Responsabilità

Rivendere significa anche responsabilità

Se vendi servizi agli utenti finali, sei responsabile dei tuoi clienti.

Le tue responsabilità:

  • Conformità con ToS e AUP
  • Gestione dei reclami per abuso
  • Processi KYC di base dove applicabile
  • Prevenire e reagire agli abusi

Ti aiutiamo con:

  • Best practice per la gestione degli abusi
  • Guida sui flussi di lavoro KYC
  • Percorsi di escalation per casi complessi

Sconti Rivenditori

Struttura di sconto trasparente basata sul fatturato di 12 mesi

Fatturato 12 Mesi Sconto
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Come funziona:

Aggiornare il tuo livello è semplice. Ad esempio: Se aggiungi €500 al tuo saldo, ti qualifichi immediatamente per lo sconto del 10% - anche se stai eseguendo solo poche macchine virtuali.

Nessuna attesa. Nessun ritardo artificiale. Solo utilizzo reale.

In Breve

Rivendere con ITLDC riguarda velocità di mercato, costi prevedibili, portata globale e concentrarsi sui tuoi clienti invece che sull'hardware.

Se conosci il tuo pubblico e puoi fornire valore - la parte infrastrutturale è già risolta.

Inizia con la Rivendita