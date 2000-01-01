HD VDS
Server virtuali economici con storage HDD per backup e archiviazione dati
Economico
Miglior rapporto qualità-prezzo
Storage Ampio
Spazio sufficiente per i tuoi dati
Affidabile
Garanzia di uptime del 99,9%
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Posizione
Piano
CPU
RAM
Storage
Prezzo
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopolare
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopolare
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopolare
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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Hai bisogno di più prestazioni?
HD VDS è progettato per l'archiviazione di backup - non per la velocità.
Se il tuo carico di lavoro richiede I/O veloci, bassa latenza o prestazioni costanti, NVMe VDS è una scelta migliore. Per traffico elevato, calcolo intensivo o controllo completo dell'hardware, i server dedicati offrono massima flessibilità.