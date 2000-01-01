HD VDS

Server virtuali economici con storage HDD per backup e archiviazione dati

Economico

Miglior rapporto qualità-prezzo

Storage Ampio

Spazio sufficiente per i tuoi dati

Affidabile

Garanzia di uptime del 99,9%

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Posizione
Piano
CPU
RAM
Storage
Prezzo
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Ordina
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopolare
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopolare
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Ordina
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Ordina
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Ordina
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopolare
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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Hai bisogno di più prestazioni?

HD VDS è progettato per l'archiviazione di backup - non per la velocità.

Se il tuo carico di lavoro richiede I/O veloci, bassa latenza o prestazioni costanti, NVMe VDS è una scelta migliore. Per traffico elevato, calcolo intensivo o controllo completo dell'hardware, i server dedicati offrono massima flessibilità.

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