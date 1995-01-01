Supporto 24/7 da Ingegneri che Gestiscono Davvero Server

Persone Reali. Supporto Reale.
Ci consente di tracciare il tuo problema, rispondere più velocemente e mantenere il contesto tecnico completo.
Il tempo di risoluzione dipende dalla complessità del problema e dal tempo di risposta del cliente.
Molte domande comuni hanno già risposta nella nostra base di conoscenze - scritta dagli stessi ingegneri che gestiscono i ticket di supporto.Apri Base di Conoscenze
Se hai dimenticato la password, niente paura - succede. Vai alla pagina di login su https://my.itldc.com e usa l'opzione di recupero password. Inserisci il tuo indirizzo email o nome utente e ti invieremo le istruzioni per recuperare l'accesso.
Le opzioni di pagamento dipendono un po' dalla tua regione, ma nella maggior parte dei casi puoi pagare con carte bancarie, PayPal, bonifici bancari tramite SEPA o SWIFT, o criptovalute. Vedrai le opzioni esatte disponibili durante il checkout.
Gestiamo più di 20 datacenter in tutto il mondo, quindi scegliere la posizione giusta conta davvero per prestazioni e latenza. Puoi trovare la lista completa nella sezione Datacenters del nostro sito. Se vuoi approfondire, i nostri strumenti Looking Glass ti permettono di verificare percorsi di rete e latenza prima di ordinare.
Per impostazione predefinita, i nostri servizi non sono gestiti, il che significa che hai il pieno controllo. Noi ci occupiamo di hardware, rete, piattaforma di virtualizzazione e datacenter, mentre la configurazione del software e la risoluzione dei problemi sono gestite da te. Se hai bisogno di aiuto extra, sono disponibili servizi di supporto aggiuntivi - apri semplicemente un ticket e discuteremo le opzioni.
Tempi di sostituzione? Dipende dal datacenter, dal tuo SLA e da quali parti di ricambio sono disponibili in loco. La maggior parte dei problemi hardware viene risolta entro poche ore, ma i casi più complessi possono richiedere più tempo. Se hai bisogno di dettagli esatti, il nostro team di supporto sarà lieto di chiarire cosa si applica al tuo servizio.
Sì, quando è davvero un'emergenza. Il supporto di emergenza si applica a problemi di infrastruttura, rete o hardware che influenzano la disponibilità del servizio. Le configurazioni errate del software e i problemi a livello applicativo di solito non rientrano in questa categoria. Apri un ticket e lo daremo priorità in base all'impatto.
Tutte le richieste di supporto passano attraverso il portale clienti. Questo ci aiuta a mantenere tutto tracciato, priorizzato e gestito correttamente. Non forniamo supporto telefonico, e questo è molto intenzionale.
La nostra rete e infrastruttura sono monitorate 24/7. I tempi di risposta del supporto dipendono dal tipo di servizio e SLA, ma i problemi critici di infrastruttura vengono gestiti a qualsiasi ora, giorno o notte.
Per l'immersione completa, vai alla nostra Knowledgebase. La pagina Supporto è per risposte rapide, mentre la Base di Conoscenze è dove vive la vera magia dei how-to.
Sono disponibili opzioni di supporto gestito - contattaci per discuterne.
La manutenzione pianificata e gli incidenti sono sempre annunciati sulla nostra pagina di stato. Controlla lo stato attuale del sistema e iscriviti agli aggiornamenti.Visualizza Stato del Servizio
I nostri ingegneri di supporto bevono caffè, leggono log e risolvono problemi reali - a volte alle 3 del mattino.
Se qualcosa si rompe, lo stiamo già guardando.