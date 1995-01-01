Data Center
🇺🇸
Secaucus NJ, United States
US2.EWR
Datacenter sulla costa orientale nel cuore del New Jersey, offrendo eccellente connettività alle principali reti USA ed europee.
Prodotti Disponibili
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.39/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99€12.79/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
|Order
Scegliere il data center giusto?
Testa la connettività prima di distribuire.
Latenza, routing e percorsi di rete sono importanti. Usa il nostro Looking Glass per testare la connettività dalle nostre sedi in tutto il mondo e trovare la soluzione migliore per il tuo carico di lavoro. Se non sei sicuro di cosa cercare, i nostri ingegneri saranno felici di aiutarti.