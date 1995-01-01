NVMe VDS

High-performance virtual dedicated servers with NVMe storage

Ultra-Fast NVMe

Ultra-fast NVMe SSD storage

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Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GPopular
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.39/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
15.99€12.79/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GPopular
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
127.99€102.39/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
219.99€175.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
3.99€3.39/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.79/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order

Looking for a different setup?

Not every workload needs NVMe VDS.

If you're building backups or cold storage, our HD VDS plans may be a better fit. For maximum performance, fixed resources, or custom hardware - dedicated servers are worth a look.

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