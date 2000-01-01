HD VDS

Cost-effective virtual servers with HDD storage for backup and data storage

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Large Storage

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Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopular
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order

Need more performance?

HD VDS is built for backups storage - not speed.

If your workload requires fast I/O, low latency, or steady performance, NVMe VDS is a better choice. For high traffic, heavy compute, or full hardware control, dedicated servers offer maximum flexibility.

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