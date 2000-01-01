HD VDS
Cost-effective virtual servers with HDD storage for backup and data storage
Cost-Effective
Best value for your budget
Large Storage
Ample space for your data
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Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Order
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopular
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Order
Need more performance?
HD VDS is built for backups storage - not speed.
If your workload requires fast I/O, low latency, or steady performance, NVMe VDS is a better choice. For high traffic, heavy compute, or full hardware control, dedicated servers offer maximum flexibility.