Localizações Globais
20+ localizações globais
Los Angeles CA, United States
Localização estratégica na Costa Oeste oferecendo conectividade ideal para clientes da América do Norte e Ásia-Pacífico.
Secaucus NJ, United States
Datacenter na Costa Leste no coração de Nova Jersey, oferecendo excelente conectividade às principais redes dos EUA e Europa.
Miami FL, United States
Localização premium no sudeste dos EUA com excelente conectividade latino-americana e acesso de baixa latência.
Chicago IL, United States
Datacenter central dos EUA oferecendo conectividade equilibrada na América do Norte com infraestrutura de rede redundante.
Seattle WA, United States
Localização no Noroeste do Pacífico com conectividade excepcional para Ásia-Pacífico e infraestrutura de energia verde.
Amsterdam, Netherlands
Principal hub de internet europeu oferecendo conectividade de classe mundial e diversidade de rede na Holanda.
Sofia, Bulgaria
Localização econômica no leste europeu com excelente conectividade regional e preços competitivos.
Riga, Latvia
Datacenter báltico oferecendo infraestrutura confiável e excelente conectividade aos mercados nórdicos e do leste europeu.
Prague, Czech Republic
Datacenter da Europa Central oferecendo posicionamento estratégico entre os mercados da Europa Ocidental e Oriental.
Gdansk, Poland
Localização no norte da Polônia com instalações modernas e excelente conectividade às regiões escandinavas e bálticas.
Geneva, Switzerland
Datacenter suíço premium oferecendo os mais altos padrões de segurança e proteção de dados em jurisdição neutra.
Bucharest, Romania
Hub crescente do leste europeu com infraestrutura moderna e preços competitivos para clientes regionais.
Milano, Italy
Datacenter do sul da Europa na capital econômica da Itália, oferecendo excelente conectividade mediterrânea.
Dusseldorf, Germany
Datacenter alemão premium com leis rigorosas de proteção de dados e padrões de infraestrutura de classe mundial.
Thessaloniki, Greece
Localização estratégica no sudeste europeu oferecendo conectividade de gateway aos Bálcãs e ao Mediterrâneo Oriental.
Barcelona, Spain
Hub de datacenter mediterrâneo com excelente conectividade ao sul da Europa e norte da África.
Kharkiv, Ukraine
Localização no leste da Ucrânia oferecendo preços competitivos e soluções de conectividade regional.
Kyiv, Ukraine
Datacenter da capital ucraniana oferecendo hospedagem econômica com infraestrutura moderna.
Singapore, Singapore
Hub premium da Ásia-Pacífico oferecendo infraestrutura e conectividade de classe mundial em toda a região APAC.
Escolhendo o centro de dados certo?
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