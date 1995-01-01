Localizações Globais

20+ localizações globais

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Localização estratégica na Costa Oeste oferecendo conectividade ideal para clientes da América do Norte e Ásia-Pacífico.

14 disponíveis

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Datacenter na Costa Leste no coração de Nova Jersey, oferecendo excelente conectividade às principais redes dos EUA e Europa.

10 disponíveis

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Localização premium no sudeste dos EUA com excelente conectividade latino-americana e acesso de baixa latência.

16 disponíveis

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Datacenter central dos EUA oferecendo conectividade equilibrada na América do Norte com infraestrutura de rede redundante.

10 disponíveis

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Localização no Noroeste do Pacífico com conectividade excepcional para Ásia-Pacífico e infraestrutura de energia verde.

10 disponíveis

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Principal hub de internet europeu oferecendo conectividade de classe mundial e diversidade de rede na Holanda.

16 disponíveis

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Localização econômica no leste europeu com excelente conectividade regional e preços competitivos.

19 disponíveis

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Datacenter báltico oferecendo infraestrutura confiável e excelente conectividade aos mercados nórdicos e do leste europeu.

13 disponíveis

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Datacenter da Europa Central oferecendo posicionamento estratégico entre os mercados da Europa Ocidental e Oriental.

16 disponíveis

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Localização no norte da Polônia com instalações modernas e excelente conectividade às regiões escandinavas e bálticas.

17 disponíveis

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Datacenter suíço premium oferecendo os mais altos padrões de segurança e proteção de dados em jurisdição neutra.

10 disponíveis

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Hub crescente do leste europeu com infraestrutura moderna e preços competitivos para clientes regionais.

11 disponíveis

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Datacenter do sul da Europa na capital econômica da Itália, oferecendo excelente conectividade mediterrânea.

10 disponíveis

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Datacenter alemão premium com leis rigorosas de proteção de dados e padrões de infraestrutura de classe mundial.

10 disponíveis

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Localização estratégica no sudeste europeu oferecendo conectividade de gateway aos Bálcãs e ao Mediterrâneo Oriental.

10 disponíveis

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Hub de datacenter mediterrâneo com excelente conectividade ao sul da Europa e norte da África.

9 disponíveis

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Localização no leste da Ucrânia oferecendo preços competitivos e soluções de conectividade regional.

0 disponíveis

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Datacenter da capital ucraniana oferecendo hospedagem econômica com infraestrutura moderna.

13 disponíveis

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Hub premium da Ásia-Pacífico oferecendo infraestrutura e conectividade de classe mundial em toda a região APAC.

7 disponíveis

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