Localizações Globais

Todas as Regiões ( 19 ) Europa ( 13 ) América do Norte ( 5 ) Ásia ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Localização estratégica na Costa Oeste oferecendo conectividade ideal para clientes da América do Norte e Ásia-Pacífico.

14 disponíveis

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Datacenter na Costa Leste no coração de Nova Jersey, oferecendo excelente conectividade às principais redes dos EUA e Europa.

10 disponíveis

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Localização premium no sudeste dos EUA com excelente conectividade latino-americana e acesso de baixa latência.

16 disponíveis

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Datacenter central dos EUA oferecendo conectividade equilibrada na América do Norte com infraestrutura de rede redundante.

10 disponíveis

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Localização no Noroeste do Pacífico com conectividade excepcional para Ásia-Pacífico e infraestrutura de energia verde.

10 disponíveis

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Principal hub de internet europeu oferecendo conectividade de classe mundial e diversidade de rede na Holanda.

16 disponíveis

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Localização econômica no leste europeu com excelente conectividade regional e preços competitivos.

19 disponíveis

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Datacenter báltico oferecendo infraestrutura confiável e excelente conectividade aos mercados nórdicos e do leste europeu.

13 disponíveis

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Datacenter da Europa Central oferecendo posicionamento estratégico entre os mercados da Europa Ocidental e Oriental.

16 disponíveis

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Localização no norte da Polônia com instalações modernas e excelente conectividade às regiões escandinavas e bálticas.

17 disponíveis

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Datacenter suíço premium oferecendo os mais altos padrões de segurança e proteção de dados em jurisdição neutra.

10 disponíveis

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Hub crescente do leste europeu com infraestrutura moderna e preços competitivos para clientes regionais.

11 disponíveis

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Datacenter do sul da Europa na capital econômica da Itália, oferecendo excelente conectividade mediterrânea.

10 disponíveis

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Datacenter alemão premium com leis rigorosas de proteção de dados e padrões de infraestrutura de classe mundial.

10 disponíveis

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Localização estratégica no sudeste europeu oferecendo conectividade de gateway aos Bálcãs e ao Mediterrâneo Oriental.

10 disponíveis

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Hub de datacenter mediterrâneo com excelente conectividade ao sul da Europa e norte da África.

9 disponíveis

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Localização no leste da Ucrânia oferecendo preços competitivos e soluções de conectividade regional.

0 disponíveis

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Datacenter da capital ucraniana oferecendo hospedagem econômica com infraestrutura moderna.

13 disponíveis

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Hub premium da Ásia-Pacífico oferecendo infraestrutura e conectividade de classe mundial em toda a região APAC.