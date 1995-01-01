Revenda com ITLDC

Ofereça nossa infraestrutura sob sua marca. Simples para começar, flexível para escalar.

O que é Revenda?

Revender significa oferecer serviços ITLDC sob sua própria marca ou como parte de seus produtos. Este modelo é projetado para empresas do mundo real - não apenas grandes empresas de hospedagem.

Seus clientes veem você como o provedor de serviços - enquanto a infraestrutura, localizações globais e o suporte de engenharia são fornecidos pela ITLDC.

Simples para Começar

Sem investimento em hardware, sem contratos de datacenter. Comece a revender imediatamente.

Flexível para Escalar

Cresça gradualmente com sua base de clientes. Sem planejamento de capacidade antecipado.

Alcance Global

Acesse datacenters mundialmente sem construir sua própria infraestrutura.

Para Quem é a Revenda?

Provedores de Hospedagem

  • Expandir para novas localizações geográficas
  • Adicionar novas linhas de produtos sem comprar hardware
  • Testar demanda antes de construir infraestrutura

Integradores de Software & SaaS

  • Agrupar com infraestrutura de nuvem pronta para uso
  • Servidores dedicados para clientes específicos
  • Implantações prontas para uso em vez de DIY

Provedores de Serviços de Internet

  • Pontos de presença em diferentes regiões
  • Infraestrutura backend para serviços de valor agregado
  • Recursos upstream confiáveis sem CAPEX

Desenvolvedores de Rede & Segurança

  • Soluções VPN pessoais ou corporativas
  • Appliances de rede como serviços hospedados
  • Software pré-instalado em servidores

Se seu produto precisa de computação, armazenamento ou presença de rede - a revenda se encaixa naturalmente.

Quem Pode se Tornar um Revendedor?

A revenda com ITLDC é intencionalmente aberta e flexível.

Indivíduos
Empreendedores Individuais
Empresas

O que você deveria ser capaz de fazer:

  • Aceitar pagamentos de seus clientes
  • Ordenar e gerenciar serviços através do seu sistema ou plataformas como BILLmanager
  • Fornecer suporte técnico básico aos seus usuários

Para problemas complexos de infraestrutura, rede ou plataforma - nossa equipe de engenharia está sempre lá para ajudá-lo.

Por Que a Revenda é Lucrativa

Você NÃO precisa

  • Comprar plataformas de servidor
  • Comprar blocos de endereços IP
  • Investir centenas de milhares em hardware
  • Lidar com contratos de datacenter e logística

Você PODE

  • Começar imediatamente sem investimento em hardware
  • Escalar gradualmente com custos previsíveis
  • Entrar em novas regiões com risco mínimo
  • Adicionar novos produtos rapidamente
  • Focar nos clientes, não na infraestrutura
  • Alcance global desde o primeiro dia

Seus principais investimentos são:

Experiência • Aquisição de Clientes • Processos de Suporte

Que é exatamente onde o valor comercial real é criado.

Conformidade e Responsabilidade

Revender também significa responsabilidade

Se você vende serviços para usuários finais, você é responsável por seus clientes.

Suas responsabilidades:

  • Conformidade com ToS e AUP
  • Lidando com reclamações de abuso
  • Processos KYC básicos quando aplicável
  • Prevenir e reagir ao mau uso

Nós ajudamos você com:

  • Melhores práticas para lidar com abuso
  • Orientação sobre workflows KYC
  • Caminhos de escalação para casos complexos

Descontos para Revendedores

Estrutura de desconto transparente baseada em sua receita de 12 meses

Receita de 12 Meses Desconto
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Como funciona:

Atualizar seu nível é simples. Por exemplo: Se você adicionar €500 ao seu saldo, você se qualifica imediatamente para o desconto de 10% - mesmo se estiver executando apenas algumas máquinas virtuais.

Sem esperas. Sem atrasos artificiais. Apenas uso real.

Em Resumo

Revender com ITLDC é sobre velocidade ao mercado, custos previsíveis, alcance global e focar em seus clientes em vez de hardware.

Se você conhece seu público e pode entregar valor - a parte de infraestrutura já está resolvida.

Começar com a Revenda