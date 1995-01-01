Ofereça nossa infraestrutura sob sua marca. Simples para começar, flexível para escalar.
Revender significa oferecer serviços ITLDC sob sua própria marca ou como parte de seus produtos. Este modelo é projetado para empresas do mundo real - não apenas grandes empresas de hospedagem.
Seus clientes veem você como o provedor de serviços - enquanto a infraestrutura, localizações globais e o suporte de engenharia são fornecidos pela ITLDC.
Sem investimento em hardware, sem contratos de datacenter. Comece a revender imediatamente.
Cresça gradualmente com sua base de clientes. Sem planejamento de capacidade antecipado.
Acesse datacenters mundialmente sem construir sua própria infraestrutura.
Se seu produto precisa de computação, armazenamento ou presença de rede - a revenda se encaixa naturalmente.
A revenda com ITLDC é intencionalmente aberta e flexível.
Para problemas complexos de infraestrutura, rede ou plataforma - nossa equipe de engenharia está sempre lá para ajudá-lo.
Seus principais investimentos são:
Experiência • Aquisição de Clientes • Processos de Suporte
Que é exatamente onde o valor comercial real é criado.
Se você vende serviços para usuários finais, você é responsável por seus clientes.
Estrutura de desconto transparente baseada em sua receita de 12 meses
|Receita de 12 Meses
|Desconto
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Atualizar seu nível é simples. Por exemplo: Se você adicionar €500 ao seu saldo, você se qualifica imediatamente para o desconto de 10% - mesmo se estiver executando apenas algumas máquinas virtuais.
Sem esperas. Sem atrasos artificiais. Apenas uso real.
Revender com ITLDC é sobre velocidade ao mercado, custos previsíveis, alcance global e focar em seus clientes em vez de hardware.
Se você conhece seu público e pode entregar valor - a parte de infraestrutura já está resolvida.