Revenda com ITLDC

O que é Revenda?

Revender significa oferecer serviços ITLDC sob sua própria marca ou como parte de seus produtos. Este modelo é projetado para empresas do mundo real - não apenas grandes empresas de hospedagem.

Seus clientes veem você como o provedor de serviços - enquanto a infraestrutura, localizações globais e o suporte de engenharia são fornecidos pela ITLDC.