Servidores Dedicados

Servidores bare-metal com controle total do hardware

Bare Metal

Controle total do hardware

CPU Empresarial

Processadores de última geração

Armazenamento Flexível

Opções NVMe ou HDD

Proteção DDoS

Segurança avançada incluída

Localização
Plano
CPU
RAM
Armazenamento
Preço
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC Storage AMS20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10+TB HDD
€99.90/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500GB NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMePopular
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDPopular
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2000SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
E5/64GB/SSD
Xeon E5-1650v464Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€159.90/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC Storage SOF20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopular
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDPopular
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Gold/64GB/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
LC/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Gold/64/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.00/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
Xeon E5-2680Rv4128Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€129.00/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
AMD EPYC 7551+256Gb ECC RAM2x4000GB SSD
€239.00/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€89.90/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
2x Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2000SSD
€259.00/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
LC Storage MIA20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Solicitar

Prefere algo mais flexível?

Nem todos os projetos precisam de bare metal.

Servidores virtuais são mais fáceis de escalar e mais rápidos de implementar. Escolha NVMe VDS para cargas de trabalho críticas de desempenho ou HD VDS para armazenamento e backups econômicos.

Ver NVMe VDS Ver Planos HD VDS