Suporte 24/7 por Engenheiros que Realmente Operam Servidores

Humanos Reais. Suporte Real.
Ele nos permite rastrear seu problema, responder mais rápido e manter o contexto técnico completo.
O tempo de resolução depende da complexidade do problema e do tempo de resposta do cliente.
Muitas perguntas comuns já estão respondidas em nossa base de conhecimento - escritas pelos mesmos engenheiros que lidam com tickets de suporte.Abrir Base de Conhecimento
Se você esqueceu sua senha, não se preocupe - acontece. Vá para a página de login em https://my.itldc.com e use a opção de recuperação de senha. Digite seu endereço de e-mail ou nome de usuário e enviaremos instruções para recuperar o acesso.
As opções de pagamento dependem um pouco da sua região, mas na maioria dos casos você pode pagar usando cartões bancários, PayPal, transferências bancárias via SEPA ou SWIFT, ou criptomoeda. Você verá as opções exatas disponíveis durante a finalização da compra.
Operamos mais de 20 datacenters em todo o mundo, então escolher a localização certa realmente importa para desempenho e latência. Você pode encontrar a lista completa na seção Datacenters do nosso site. Se quiser se aprofundar, nossas ferramentas Looking Glass permitem verificar caminhos de rede e latência antes de fazer o pedido.
Por padrão, nossos serviços não são gerenciados, o que significa que você tem controle total. Nós cuidamos do hardware, rede, plataforma de virtualização e datacenter, enquanto a configuração e solução de problemas de software são tratadas por você. Se precisar de ajuda extra, serviços de suporte adicionais estão disponíveis - apenas abra um ticket e discutiremos as opções.
Tempos de substituição? Depende do datacenter, seu SLA e quais peças sobressalentes estão disponíveis no local. A maioria dos problemas de hardware é resolvida em poucas horas, mas casos mais complexos podem levar mais tempo. Se precisar de detalhes exatos, nossa equipe de suporte terá prazer em esclarecer o que se aplica ao seu serviço.
Sim, quando é realmente uma emergência. O suporte emergencial aplica-se a problemas de infraestrutura, rede ou hardware que afetam a disponibilidade do serviço. Configurações incorretas de software e problemas no nível da aplicação geralmente não se enquadram nesta categoria. Abra um ticket e o priorizaremos com base no impacto.
Todas as solicitações de suporte passam pelo portal do cliente. Isso nos ajuda a manter tudo rastreado, priorizado e tratado adequadamente. Não fornecemos suporte por telefone, e isso é muito intencional.
Nossa rede e infraestrutura são monitoradas 24/7. Os tempos de resposta do suporte dependem do seu tipo de serviço e SLA, mas problemas críticos de infraestrutura são tratados a qualquer hora, dia ou noite.
Para o mergulho completo, visite nossa Knowledgebase. A página de Suporte é para respostas rápidas, enquanto a Base de Conhecimento é onde a verdadeira mágica dos tutoriais vive.
Opções de suporte gerenciado estão disponíveis - entre em contato para discutir.
Manutenções planejadas e incidentes são sempre anunciados em nossa página de status. Verifique o status atual do sistema e assine as atualizações.Ver Status do Serviço
Nossos engenheiros de suporte tomam café, leem logs e resolvem problemas reais - às vezes às 3 da manhã.
Se algo quebrar, já estamos olhando.