Suporte 24/7 por Engenheiros que Realmente Operam Servidores

Tempos de substituição? Depende do datacenter, seu SLA e quais peças sobressalentes estão disponíveis no local. A maioria dos problemas de hardware é resolvida em poucas horas, mas casos mais complexos podem levar mais tempo. Se precisar de detalhes exatos, nossa equipe de suporte terá prazer em esclarecer o que se aplica ao seu serviço.