Data Centers
🇺🇸
Chicago IL, United States
US4.ORD
Datacenter central dos EUA oferecendo conectividade equilibrada na América do Norte com infraestrutura de rede redundante.
Produtos Disponíveis
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99€102.39/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99€175.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
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