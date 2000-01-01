Data Centers
🇺🇸

Chicago IL, United States

US4.ORD

Datacenter central dos EUA oferecendo conectividade equilibrada na América do Norte com infraestrutura de rede redundante.

Produtos Disponíveis

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
127.99€102.39/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
219.99€175.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order

Escolhendo o centro de dados certo?

Teste a conectividade antes de implementar.

Latência, roteamento e caminhos de rede são importantes. Use nosso Looking Glass para testar a conectividade de nossas localizações em todo o mundo e encontrar a melhor opção para sua carga de trabalho. Se não tiver certeza do que procurar, nossos engenheiros ficarão felizes em ajudar.

Abrir Looking Glass Contatar Nossa Equipe