NVMe VDS
Servidores virtuais dedicados de alto desempenho com armazenamento NVMe
NVMe Ultra-Rápido
Armazenamento SSD NVMe ultra-rápido
Alto Desempenho
Recursos dedicados garantidos
Proteção DDoS
Segurança empresarial incluída
Suporte 24/7
Suporte especializado sempre disponível
Localização
Plano
CPU
RAM
Armazenamento
Preço
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GPopular
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GPopular
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.39/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99€12.79/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GPopular
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
��€63.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GPopular
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99€102.39/mo
|Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99€175.99/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99€3.39/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.79/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Solicitar
Procurando uma configuração diferente?
Nem todas as cargas de trabalho precisam de NVMe VDS.
Se você está criando backups ou armazenamento frio, nossos planos HD VDS podem ser mais adequados. Para desempenho máximo, recursos fixos ou hardware personalizado, servidores dedicados valem a pena considerar.