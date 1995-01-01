NVMe VDS

Servidores virtuais dedicados de alto desempenho com armazenamento NVMe

NVMe Ultra-Rápido

Armazenamento SSD NVMe ultra-rápido

Alto Desempenho

Recursos dedicados garantidos

Proteção DDoS

Segurança empresarial incluída

Suporte 24/7

Suporte especializado sempre disponível

Localização
Plano
CPU
RAM
Armazenamento
Preço
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GPopular
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.39/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
15.99€12.79/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GPopular
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
127.99€102.39/mo
Solicitar
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
219.99€175.99/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
3.99€3.39/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.79/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Solicitar
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
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Procurando uma configuração diferente?

Nem todas as cargas de trabalho precisam de NVMe VDS.

Se você está criando backups ou armazenamento frio, nossos planos HD VDS podem ser mais adequados. Para desempenho máximo, recursos fixos ou hardware personalizado, servidores dedicados valem a pena considerar.

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