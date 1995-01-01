Proteção DDoS

Mantenha sua infraestrutura online e protegida contra ataques de negação de serviço distribuídos.

O que é um Ataque DDoS?

Um ataque DDoS (Negação de Serviço Distribuída) sobrecarrega um serviço com grandes quantidades de tráfego de muitas fontes ao mesmo tempo.

O objetivo é esgotar recursos de rede, servidor ou aplicação e tornar o serviço indisponível para usuários legítimos.

Até mesmo ataques curtos podem ter consequências duradouras, especialmente para serviços voltados ao cliente ou sensíveis ao tempo.

Em ambientes virtualizados, ataques contra um serviço podem afetar outros na infraestrutura compartilhada.

Por Que DDoS é Perigoso

Para empresas, ataques DDoS significam tempo de inatividade, perda de receita, integrações quebradas e reputação danificada - mesmo se o ataque durar apenas minutos.

  • Serviços ficam lentos ou inacessíveis
  • Tráfego legítimo é bloqueado pelo tráfego de ataque
  • Recursos de infraestrutura são esgotados
  • Impacto operacional e financeiro cresce rapidamente

Disponibilidade é crítica - ataques DDoS visam exatamente isso.

Tipos de Ataques DDoS

Ataques Volumétricos

Inundam a rede com volumes massivos de tráfego para saturar a largura de banda.

Ataques de Nível de Protocolo

Exploram protocolos de rede e transporte para esgotar recursos do servidor ou firewall.

Ataques de Camada de Aplicação

Visam aplicações diretamente usando requisições HTTP, chamadas de API ou consultas caras que parecem legítimas, mas sobrecarregam a lógica.

Nossa Proteção DDoS

Abordagem de proteção de dois níveis: segurança básica para todos, proteção aprimorada para serviços críticos.

Proteção Padrão

Incluída

Habilitada por padrão para todos os serviços e todas as localizações.

Projetada para:

  • Manter toda a rede estável
  • Proteger infraestrutura compartilhada
  • Mitigar ataques volumétricos e de nível de protocolo comuns

Inclui filtragem em nível de rede e mitigação automática.

Não inclui limpeza de tráfego ou filtragem em nível de aplicação.

Proteção Avançada

Sob Solicitação

Disponível em data centers selecionados.

Projetada para:

  • Projetos de grande escala ou críticos para os negócios
  • Serviços públicos com risco aumentado
  • Infraestrutura sensível ou regulamentada

Pode incluir limpeza de tráfego, filtragem avançada, DPI e perfis de mitigação personalizados.

A proteção é adaptada por projeto e orçamento.

Entre em Contato para Proteção Avançada

Conclusão Principal

A proteção básica mantém a rede saudável.

A proteção avançada mantém serviços críticos online sob ataques direcionados.

Discuta Suas Necessidades de Proteção