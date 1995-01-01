Proteção DDoS

O que é um Ataque DDoS?

Um ataque DDoS (Negação de Serviço Distribuída) sobrecarrega um serviço com grandes quantidades de tráfego de muitas fontes ao mesmo tempo.

O objetivo é esgotar recursos de rede, servidor ou aplicação e tornar o serviço indisponível para usuários legítimos.

Até mesmo ataques curtos podem ter consequências duradouras, especialmente para serviços voltados ao cliente ou sensíveis ao tempo.