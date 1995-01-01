Proteção DDoS

Mantenha sua infraestrutura online e protegida contra ataques de negação de serviço distribuídos.
Um ataque DDoS (Negação de Serviço Distribuída) sobrecarrega um serviço com grandes quantidades de tráfego de muitas fontes ao mesmo tempo.
O objetivo é esgotar recursos de rede, servidor ou aplicação e tornar o serviço indisponível para usuários legítimos.
Até mesmo ataques curtos podem ter consequências duradouras, especialmente para serviços voltados ao cliente ou sensíveis ao tempo.
Em ambientes virtualizados, ataques contra um serviço podem afetar outros na infraestrutura compartilhada.
Para empresas, ataques DDoS significam tempo de inatividade, perda de receita, integrações quebradas e reputação danificada - mesmo se o ataque durar apenas minutos.
Disponibilidade é crítica - ataques DDoS visam exatamente isso.
Inundam a rede com volumes massivos de tráfego para saturar a largura de banda.
Exploram protocolos de rede e transporte para esgotar recursos do servidor ou firewall.
Visam aplicações diretamente usando requisições HTTP, chamadas de API ou consultas caras que parecem legítimas, mas sobrecarregam a lógica.
Abordagem de proteção de dois níveis: segurança básica para todos, proteção aprimorada para serviços críticos.
Habilitada por padrão para todos os serviços e todas as localizações.
Inclui filtragem em nível de rede e mitigação automática.
Não inclui limpeza de tráfego ou filtragem em nível de aplicação.
Disponível em data centers selecionados.
Pode incluir limpeza de tráfego, filtragem avançada, DPI e perfis de mitigação personalizados.
A proteção é adaptada por projeto e orçamento.
A proteção básica mantém a rede saudável.
A proteção avançada mantém serviços críticos online sob ataques direcionados.