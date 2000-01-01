HD VDS

Servidores virtuais econômicos com armazenamento HDD para backup e armazenamento de dados

Econômico

Melhor custo-benefício

Armazenamento Grande

Espaço amplo para seus dados

Confiável

Garantia de 99,9% de disponibilidade

Suporte 24/7

Suporte especializado sempre disponível

Localização
Plano
CPU
RAM
Armazenamento
Preço
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopular
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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Precisa de mais desempenho?

HD VDS é projetado para armazenamento de backup - não para velocidade.

Se sua carga de trabalho requer E/S rápida, baixa latência ou desempenho constante, NVMe VDS é uma escolha melhor. Para alto tráfego, computação intensa ou controle total do hardware, servidores dedicados oferecem flexibilidade máxima.

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