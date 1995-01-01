Entre em Contato

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Clientes Existentes: Use Tickets de Suporte

Se você é um cliente existente ou sua solicitação se relaciona a um serviço existente, você deve abrir um ticket de suporte através do portal do cliente. Isso garante tempos de resposta mais rápidos e rastreamento adequado do problema.

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Aviso de Abuso e Legal

  • Relatórios de Abuso: Ao enviar um relatório de abuso, não garantimos uma resposta direta à parte relatante. No entanto, todos os relatórios de abuso são revisados e tratados por nossa equipe.
  • Encaminhamento de Relatórios: Por padrão, um relatório de abuso pode ser encaminhado ao proprietário do serviço para investigação e remediação.
  • Informações Necessárias: Por favor, certifique-se de incluir o endereço IP relacionado à atividade relatada e a data e hora em que a atividade foi observada. Apenas o nome de domínio não é suficiente - ITLDC não fornece serviços baseados em nomes de domínio, e em muitos casos não podemos identificar de forma confiável um serviço usando apenas um domínio.
  • Solicitações de Aplicação da Lei: Solicitações de aplicação da lei, intimações, mandados e outras consultas legais oficiais devem seguir nosso procedimento dedicado. Por favor, consulte nossa página de Solicitações de Aplicação da Lei.