Contáctenos

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Estamos aquí para ayudarte con tus preguntas, pedidos y problemas técnicos

Clientes Existentes: Use Tickets de Soporte

Si eres un cliente existente o tu solicitud se relaciona con un servicio existente, debes abrir un ticket de soporte a través del portal de clientes. Esto garantiza tiempos de respuesta más rápidos y un seguimiento adecuado del problema.

Abrir Ticket de Soporte Página de Estado Base de Conocimientos

¿Cómo Podemos Ayudarte?

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Soporte

Problemas de servicios existentes

Abrir Ticket de Soporte

Ventas

Nuevos pedidos y consultas

Contactar Ventas

Facturación

Preguntas sobre pagos y facturas

Consulta de Facturación

Reventa

Oportunidades de asociación

Consulta de Revendedor

Reporte de Abuso

Reportar abuso de red

Reportar Abuso

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Reminder: If you have an existing service issue, please use the customer portal to open a support ticket.

Aviso de Abuso y Legal

  • Reportes de Abuso: Al enviar un reporte de abuso, no garantizamos una respuesta directa a la parte reportante. Sin embargo, todos los reportes de abuso son revisados y manejados por nuestro equipo.
  • Reenvío de Reportes: Por defecto, un reporte de abuso puede ser reenviado al propietario del servicio para investigación y remediación.
  • Información Requerida: Por favor, asegúrate de incluir la dirección IP relacionada con la actividad reportada y la fecha y hora en que se observó la actividad. Solo el nombre de dominio no es suficiente - ITLDC no proporciona servicios basados en nombres de dominio, y en muchos casos no podemos identificar de manera confiable un servicio usando solo un dominio.
  • Solicitudes de Aplicación de la Ley: Las solicitudes de aplicación de la ley, citaciones, órdenes judiciales y otras consultas legales oficiales deben seguir nuestro procedimiento dedicado. Por favor, consulta nuestra página de Solicitudes de Aplicación de la Ley.