HD VDS

Servidores virtuales rentables con almacenamiento HDD para copia de seguridad y almacenamiento de datos

Económico

Mejor valor para su presupuesto

Almacenamiento Grande

Amplio espacio para sus datos

Confiable

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Ubicación
Plan
CPU
RAM
Almacenamiento
Precio
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopular
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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¿Necesitas más rendimiento?

HD VDS está diseñado para almacenamiento de copias de seguridad, no para velocidad.

Si tu carga de trabajo requiere E/S rápida, baja latencia o rendimiento constante, NVMe VDS es una mejor opción. Para tráfico elevado, computación intensa o control total del hardware, los servidores dedicados ofrecen máxima flexibilidad.

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