HD VDS
Servidores virtuales rentables con almacenamiento HDD para copia de seguridad y almacenamiento de datos
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CPU
RAM
Almacenamiento
Precio
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopular
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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¿Necesitas más rendimiento?
HD VDS está diseñado para almacenamiento de copias de seguridad, no para velocidad.
Si tu carga de trabajo requiere E/S rápida, baja latencia o rendimiento constante, NVMe VDS es una mejor opción. Para tráfico elevado, computación intensa o control total del hardware, los servidores dedicados ofrecen máxima flexibilidad.