Protección DDoS

Mantenga su infraestructura en línea y protegida contra ataques de denegación de servicio distribuidos.
Un ataque DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) abruma un servicio con grandes cantidades de tráfico de muchas fuentes a la vez.
El objetivo es agotar los recursos de red, servidor o aplicación y hacer que el servicio no esté disponible para usuarios legítimos.
Incluso los ataques cortos pueden tener consecuencias duraderas, especialmente para servicios de cara al cliente o sensibles al tiempo.
En entornos virtualizados, los ataques contra un servicio pueden afectar a otros en infraestructura compartida.
Para las empresas, los ataques DDoS significan tiempo de inactividad, pérdida de ingresos, integraciones rotas y reputación dañada, incluso si el ataque dura solo minutos.
La disponibilidad es crítica: los ataques DDoS apuntan exactamente a eso.
Inundan la red con volúmenes masivos de tráfico para saturar el ancho de banda.
Explotan protocolos de red y transporte para agotar los recursos del servidor o firewall.
Atacan aplicaciones directamente usando solicitudes HTTP, llamadas API o consultas costosas que parecen legítimas pero sobrecargan la lógica.
Enfoque de protección de dos niveles: seguridad básica para todos, protección mejorada para servicios críticos.
Habilitada por defecto para todos los servicios y todas las ubicaciones.
Incluye filtrado a nivel de red y mitigación automática.
No incluye depuración de tráfico o filtrado a nivel de aplicación.
Disponible en centros de datos seleccionados.
Puede incluir depuración de tráfico, filtrado avanzado, DPI y perfiles de mitigación personalizados.
La protección se adapta por proyecto y presupuesto.
La protección básica mantiene la red saludable.
La protección avanzada mantiene los servicios críticos en línea bajo ataques dirigidos.