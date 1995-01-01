Protección DDoS

Mantenga su infraestructura en línea y protegida contra ataques de denegación de servicio distribuidos.

¿Qué es un Ataque DDoS?

Un ataque DDoS (Denegación de Servicio Distribuida) abruma un servicio con grandes cantidades de tráfico de muchas fuentes a la vez.

El objetivo es agotar los recursos de red, servidor o aplicación y hacer que el servicio no esté disponible para usuarios legítimos.

Incluso los ataques cortos pueden tener consecuencias duraderas, especialmente para servicios de cara al cliente o sensibles al tiempo.

En entornos virtualizados, los ataques contra un servicio pueden afectar a otros en infraestructura compartida.

Por Qué DDoS es Peligroso

Para las empresas, los ataques DDoS significan tiempo de inactividad, pérdida de ingresos, integraciones rotas y reputación dañada, incluso si el ataque dura solo minutos.

  • Los servicios se vuelven lentos o inaccesibles
  • El tráfico legítimo es bloqueado por el tráfico de ataque
  • Los recursos de infraestructura se agotan
  • El impacto operativo y financiero crece rápidamente

La disponibilidad es crítica: los ataques DDoS apuntan exactamente a eso.

Tipos de Ataques DDoS

Ataques Volumétricos

Inundan la red con volúmenes masivos de tráfico para saturar el ancho de banda.

Ataques a Nivel de Protocolo

Explotan protocolos de red y transporte para agotar los recursos del servidor o firewall.

Ataques de Capa de Aplicación

Atacan aplicaciones directamente usando solicitudes HTTP, llamadas API o consultas costosas que parecen legítimas pero sobrecargan la lógica.

Nuestra Protección DDoS

Enfoque de protección de dos niveles: seguridad básica para todos, protección mejorada para servicios críticos.

Protección Estándar

Incluida

Habilitada por defecto para todos los servicios y todas las ubicaciones.

Diseñada para:

  • Mantener toda la red estable
  • Proteger infraestructura compartida
  • Mitigar ataques volumétricos y de nivel de protocolo comunes

Incluye filtrado a nivel de red y mitigación automática.

No incluye depuración de tráfico o filtrado a nivel de aplicación.

Protección Avanzada

Bajo Solicitud

Disponible en centros de datos seleccionados.

Diseñada para:

  • Proyectos críticos o de gran escala
  • Servicios de cara al público con mayor riesgo
  • Infraestructura sensible o regulada

Puede incluir depuración de tráfico, filtrado avanzado, DPI y perfiles de mitigación personalizados.

La protección se adapta por proyecto y presupuesto.

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Conclusión Clave

La protección básica mantiene la red saludable.

La protección avanzada mantiene los servicios críticos en línea bajo ataques dirigidos.

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