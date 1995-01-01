Reventa con ITLDC

¿Qué es la Reventa?

Revender significa ofrecer servicios de ITLDC bajo tu propia marca o como parte de tus productos. Este modelo está diseñado para empresas del mundo real, no solo grandes empresas de hosting.

Tus clientes te ven como el proveedor de servicios, mientras que la infraestructura, las ubicaciones globales y el respaldo de ingeniería son proporcionados por ITLDC.