Ofrece nuestra infraestructura bajo tu marca. Simple para empezar, flexible para escalar.
Revender significa ofrecer servicios de ITLDC bajo tu propia marca o como parte de tus productos. Este modelo está diseñado para empresas del mundo real, no solo grandes empresas de hosting.
Tus clientes te ven como el proveedor de servicios, mientras que la infraestructura, las ubicaciones globales y el respaldo de ingeniería son proporcionados por ITLDC.
Sin inversión en hardware, sin contratos de datacenter. Comienza a revender inmediatamente.
Crece gradualmente con tu base de clientes. Sin planificación de capacidad por adelantado.
Accede a datacenters en todo el mundo sin construir tu propia infraestructura.
Si tu producto necesita computación, almacenamiento o presencia en red, la reventa encaja naturalmente.
La reventa con ITLDC es intencionalmente abierta y flexible.
Para problemas complejos de infraestructura, red o plataforma, nuestro equipo de ingeniería siempre está ahí para ayudarte.
Tus principales inversiones son:
Experiencia • Adquisición de Clientes • Procesos de Soporte
Que es exactamente donde se crea el valor empresarial real.
Si vendes servicios a usuarios finales, eres responsable de tus clientes.
Estructura de descuentos transparente basada en tu facturación de 12 meses
|Facturación de 12 Meses
|Descuento
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Actualizar tu nivel es simple. Por ejemplo: Si agregas €500 a tu saldo, calificas inmediatamente para el descuento del 10%, incluso si solo estás ejecutando algunas máquinas virtuales.
Sin esperas. Sin retrasos artificiales. Solo uso real.
Revender con ITLDC se trata de velocidad al mercado, costos predecibles, alcance global y enfocarse en tus clientes en lugar del hardware.
Si conoces a tu audiencia y puedes entregar valor, la parte de infraestructura ya está resuelta.