Reventa con ITLDC

Ofrece nuestra infraestructura bajo tu marca. Simple para empezar, flexible para escalar.

¿Qué es la Reventa?

Revender significa ofrecer servicios de ITLDC bajo tu propia marca o como parte de tus productos. Este modelo está diseñado para empresas del mundo real, no solo grandes empresas de hosting.

Tus clientes te ven como el proveedor de servicios, mientras que la infraestructura, las ubicaciones globales y el respaldo de ingeniería son proporcionados por ITLDC.

Simple para Empezar

Sin inversión en hardware, sin contratos de datacenter. Comienza a revender inmediatamente.

Flexible para Escalar

Crece gradualmente con tu base de clientes. Sin planificación de capacidad por adelantado.

Alcance Global

Accede a datacenters en todo el mundo sin construir tu propia infraestructura.

¿Para Quién es la Reventa?

Proveedores de Hosting

  • Expandirse a nuevas ubicaciones geográficas
  • Agregar nuevas líneas de productos sin comprar hardware
  • Probar la demanda antes de construir infraestructura

Integradores de Software y SaaS

  • Agrupar con infraestructura en la nube lista para usar
  • Servidores dedicados para clientes específicos
  • Despliegues llave en mano en lugar de DIY

Proveedores de Servicios de Internet

  • Puntos de presencia en diferentes regiones
  • Infraestructura backend para servicios de valor agregado
  • Recursos upstream confiables sin CAPEX

Desarrolladores de Seguridad de Red

  • Soluciones VPN personales o corporativas
  • Appliances de red como servicios alojados
  • Software preinstalado en servidores

Si tu producto necesita computación, almacenamiento o presencia en red, la reventa encaja naturalmente.

¿Quién Puede Convertirse en Revendedor?

La reventa con ITLDC es intencionalmente abierta y flexible.

Individuos
Empresarios Únicos
Empresas

Lo que deberías poder hacer:

  • Aceptar pagos de tus clientes
  • Ordenar y gestionar servicios a través de tu sistema o plataformas como BILLmanager
  • Proporcionar soporte técnico básico a tus usuarios

Para problemas complejos de infraestructura, red o plataforma, nuestro equipo de ingeniería siempre está ahí para ayudarte.

Por Qué la Reventa es Rentable

NO necesitas

  • Comprar plataformas de servidores
  • Comprar bloques de direcciones IP
  • Invertir cientos de miles en hardware
  • Tratar con contratos de datacenter y logística

PUEDES

  • Comenzar inmediatamente sin inversión en hardware
  • Escalar gradualmente con costos predecibles
  • Entrar en nuevas regiones con riesgo mínimo
  • Agregar nuevos productos rápidamente
  • Enfocarte en los clientes, no en la infraestructura
  • Alcance global desde el primer día

Tus principales inversiones son:

Experiencia • Adquisición de Clientes • Procesos de Soporte

Que es exactamente donde se crea el valor empresarial real.

Cumplimiento y Responsabilidad

Revender también significa responsabilidad

Si vendes servicios a usuarios finales, eres responsable de tus clientes.

Tus responsabilidades:

  • Cumplimiento de ToS y AUP
  • Manejo de quejas de abuso
  • Procesos básicos de KYC cuando corresponda
  • Prevenir y reaccionar al mal uso

Te ayudamos con:

  • Mejores prácticas para el manejo de abusos
  • Orientación sobre flujos de trabajo KYC
  • Rutas de escalamiento para casos complejos

Descuentos para Revendedores

Estructura de descuentos transparente basada en tu facturación de 12 meses

Facturación de 12 Meses Descuento
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Cómo funciona:

Actualizar tu nivel es simple. Por ejemplo: Si agregas €500 a tu saldo, calificas inmediatamente para el descuento del 10%, incluso si solo estás ejecutando algunas máquinas virtuales.

Sin esperas. Sin retrasos artificiales. Solo uso real.

En Resumen

Revender con ITLDC se trata de velocidad al mercado, costos predecibles, alcance global y enfocarse en tus clientes en lugar del hardware.

Si conoces a tu audiencia y puedes entregar valor, la parte de infraestructura ya está resuelta.

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