Servidores Dedicados

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Opciones NVMe o HDD
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Ubicación
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CPU
RAM
Almacenamiento
Precio
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC Storage AMS20+TB
|Xeon E3 or E5 (4c+)
|32Gb ECC RAM
|2x10+TB HDD
€99.90/mo
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x1000Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x1000Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
E3/32/SSD
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500GB NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMePopular
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDPopular
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU7.BUCBucharest, Romania
E/64/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
|Xeon E3 or E5 (4c+)
|32Gb ECC RAM
|2x10TB HDD
€99.90/mo
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2000SSD
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
E5/64GB/SSD
|Xeon E5-1650v4
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€159.90/mo
|Ordenar
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
|Xeon Gold (40c/80t)
|256Gb ECC RAM
|2x2TB NVMe
€259.00/mo
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Gold/256/NVMe
|Xeon Gold (40c/80t)
|256Gb ECC RAM
|2x2TB NVMe
€259.00/mo
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC Storage SOF20+TB
|Xeon E3 or E5 (4c+)
|32Gb ECC RAM
|2x10TB HDD
€99.90/mo
|Ordenar
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopular
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x1000GB NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
|Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDPopular
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Gold/64GB/NVMe
|Xeon Gold (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x1000GB NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Gold/256/NVMe
|Xeon Gold (20c/40t)
|256Gb ECC RAM
|2x2TB NVMe
€259.00/mo
|Ordenar
EU3.RIXRiga, Latvia
Gold/256/NVMe
|Xeon Gold (20c/40t)
|256Gb ECC RAM
|2x2000GB NVMe
€259.00/mo
|Ordenar
EU2.SOFSofia, Bulgaria
AMD/128/NVMe
|AMD EPYC/Ryzen series
|128GB DDR5 RAM
|2x2000GB NVMe
€159.00/mo
|Ordenar
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMD/128/NVMe
|AMD EPYC/Ryzen series
|128GB DDR5 RAM
|2x2000GB NVMe
€159.00/mo
|Ordenar
EU7.BUCBucharest, Romania
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
LC/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Gold/64/NVMe
|Xeon Gold (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x960GB NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x960GB NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
EU5.GDNGdansk, Poland
AMD/128/NVMe
|AMD EPYC/Ryzen series
|128GB DDR5 RAM
|2x2000GB NVMe
€159.00/mo
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
|Xeon Gold (20c/40t)
|256Gb ECC RAM
|2x2000GB NVMe
€259.00/mo
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.00/mo
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
|Xeon E5-2680Rv4
|128Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€129.00/mo
|Ordenar
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
|AMD EPYC 7551+
|256Gb ECC RAM
|2x4000GB SSD
€239.00/mo
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€89.90/mo
|Ordenar
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|256Gb ECC RAM
|2x2000SSD
€259.00/mo
|Ordenar
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Ordenar
US3.MIAMiami FL, United States
LC Storage MIA20+TB
|Xeon E3 or E5 (4c+)
|32Gb ECC RAM
|2x10TB HDD
€99.90/mo
|Ordenar
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