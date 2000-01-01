Servidores Dedicados

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Ubicación Plan CPU RAM Almacenamiento Precio EU1.AMS Amsterdam , Netherlands LC Storage AMS20+TB Xeon E3 or E5 (4c+) 32Gb ECC RAM 2x10+TB HDD €99.90 /mo Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x250Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x250Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000GB HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x1000Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU4.PRG Prague , Czech Republic E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x1000Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland E3/32/SSD Xeon E 2236+ (6c/12t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU6.GVA Geneva , Switzerland E3/32/SSD Xeon E 2236+ (6c/12t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €89.90 /mo Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500GB NVMe €99.90 /mo Ordenar EU4.PRG Prague , Czech Republic Xeon E/64GB/NVMe Popular Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU6.GVA Geneva , Switzerland Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU4.PRG Prague , Czech Republic LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x250Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU7.BUC Bucharest , Romania LC-E3/32/SSD Popular Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU7.BUC Bucharest , Romania LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000GB HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU7.BUC Bucharest , Romania E/64/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 4x2TB SSD €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU6.GVA Geneva , Switzerland Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 4x2TB SSD €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU4.PRG Prague , Czech Republic Xeon E3-32 HDD 2x12TB Xeon E3 or E5 (4c+) 32Gb ECC RAM 2x10TB HDD €99.90 /mo Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 4x2000SSD €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia E5/64GB/SSD Xeon E5-1650v4 64Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €159.90 /mo Ordenar EU4.PRG Prague , Czech Republic Gold/256/NVMe Xeon Gold (40c/80t) 256Gb ECC RAM 2x2TB NVMe €259.00 /mo Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands Gold/256/NVMe Xeon Gold (40c/80t) 256Gb ECC RAM 2x2TB NVMe €259.00 /mo Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria LC Storage SOF20+TB Xeon E3 or E5 (4c+) 32Gb ECC RAM 2x10TB HDD €99.90 /mo Ordenar EU8.MXP Milano , Italy E5/32/SSD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar EU8.MXP Milano , Italy Gold/64GB/NVMe Popular Xeon Gold (10c/20t) 64Gb ECC RAM 2x1000GB NVMe €99.90 /mo Ordenar EU8.MXP Milano , Italy Dual Xeon/512 Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU9.DUS Dusseldorf , Germany LC-E3/32/SSD Popular Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x1000Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar EU9.DUS Dusseldorf , Germany Gold/64GB/NVMe Xeon Gold (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x1000GB NVMe €99.90 /mo Ordenar EU9.DUS Dusseldorf , Germany Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria Gold/256/NVMe Xeon Gold (20c/40t) 256Gb ECC RAM 2x2TB NVMe €259.00 /mo Ordenar EU3.RIX Riga , Latvia Gold/256/NVMe Xeon Gold (20c/40t) 256Gb ECC RAM 2x2000GB NVMe €259.00 /mo Ordenar EU2.SOF Sofia , Bulgaria AMD/128/NVMe AMD EPYC/Ryzen series 128GB DDR5 RAM 2x2000GB NVMe €159.00 /mo Ordenar EU1.AMS Amsterdam , Netherlands AMD/128/NVMe AMD EPYC/Ryzen series 128GB DDR5 RAM 2x2000GB NVMe €159.00 /mo Ordenar EU7.BUC Bucharest , Romania Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU10.SKG Thessaloniki , Greece Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar EU10.SKG Thessaloniki , Greece LC/32/SSD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar EU10.SKG Thessaloniki , Greece Gold/64/NVMe Xeon Gold (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x960GB NVMe €99.90 /mo Ordenar EU11.BCN Barcelona , Spain Xeon/64/NVMe Xeon Gold (10c/20t) 64Gb ECC RAM 2x960GB NVMe €99.90 /mo Ordenar EU11.BCN Barcelona , Spain LC/32/SSD Xeon D (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar EU5.GDN Gdansk , Poland AMD/128/NVMe AMD EPYC/Ryzen series 128GB DDR5 RAM 2x2000GB NVMe €159.00 /mo Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine Gold/256/SSD Xeon Gold (20c/40t) 256Gb ECC RAM 2x2000GB NVMe €259.00 /mo Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine E/64/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.00 /mo Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine E5/128/SSD Xeon E5-2680Rv4 128Gb ECC RAM 2x2000GB SSD €129.00 /mo Ordenar UA2.IEV Kyiv , Ukraine AMD/256/SSD AMD EPYC 7551+ 256Gb ECC RAM 2x4000GB SSD €239.00 /mo Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x250Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €89.90 /mo Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar US2.EWR Secaucus NJ , United States Xeon E/64GB/NVMe Popular Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar US3.MIA Miami FL , United States Xeon E/64GB/NVMe Xeon E 2236+ (6c/12t) 64Gb ECC RAM 2x500Gb NVMe €99.90 /mo Ordenar US3.MIA Miami FL , United States LC-E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US3.MIA Miami FL , United States LC-E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US2.EWR Secaucus NJ , United States LC-E5/32/SSD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US4.ORD Chicago IL , United States E5/32/SSD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar US4.ORD Chicago IL , United States E5/32/HDD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x2000GB HDD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar US5.SEA Seattle WA , United States E5/32/SSD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar US5.SEA Seattle WA , United States E5/32/HDD Xeon E5 v4 (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x500Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 10.00 Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €399.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar US2.EWR Secaucus NJ , United States Dual Xeon/512 Popular 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 4x2TB SSD €319.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States E3/32/HDD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb HDD €89.90 /mo Ordenar US1.LAX Los Angeles CA , United States Dual Xeon/256 2x Xeon Gold (40c/80t) 256Gb ECC RAM 2x2000SSD €259.00 /mo Ordenar US5.SEA Seattle WA , United States LC E3/32/SSD Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) 32Gb ECC RAM 2x2000Gb SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US4.ORD Chicago IL , United States LC D/32/SSD Xeon D (8c/16t) 32Gb ECC RAM 2x2000GB SSD €49.90 /mo Setup: € 9.90 Ordenar US3.MIA Miami FL , United States Dual Xeon/512 2x Xeon Gold (40c/80t) 512Gb ECC RAM 2x4TB NVMe €349.00 /mo Setup: € 19.99 Ordenar US3.MIA Miami FL , United States LC Storage MIA20+TB Xeon E3 or E5 (4c+) 32Gb ECC RAM 2x10TB HDD €99.90 /mo Ordenar