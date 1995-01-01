Soporte 24/7 por Ingenieros que Realmente Gestionan Servidores

Humanos Reales. Soporte Real.
Nos permite rastrear tu problema, responder más rápido y mantener el contexto técnico completo.
El tiempo de resolución depende de la complejidad del problema y el tiempo de respuesta del cliente.
Muchas preguntas comunes ya están respondidas en nuestra base de conocimientos - escritas por los mismos ingenieros que gestionan los tickets de soporte.Abrir Base de Conocimientos
Si olvidaste tu contraseña, no te preocupes - pasa. Dirígete a la página de inicio de sesión en https://my.itldc.com y usa la opción de recuperación de contraseña. Ingresa tu dirección de correo o nombre de usuario y te enviaremos instrucciones para recuperar el acceso.
Las opciones de pago dependen un poco de tu región, pero en la mayoría de los casos puedes pagar usando tarjetas bancarias, PayPal, transferencias bancarias vía SEPA o SWIFT, o criptomonedas. Verás las opciones exactas disponibles durante el proceso de compra.
Operamos más de 20 centros de datos en todo el mundo, así que elegir la ubicación correcta realmente importa para el rendimiento y la latencia. Puedes encontrar la lista completa en la sección Datacenters de nuestro sitio web. Si quieres profundizar más, nuestras herramientas Looking Glass te permiten verificar rutas de red y latencia antes de ordenar.
Por defecto, nuestros servicios no son gestionados, lo que significa que tienes control total. Nosotros nos encargamos del hardware, la red, la plataforma de virtualización y el centro de datos, mientras que la configuración y resolución de problemas de software están a tu cargo. Si necesitas ayuda adicional, hay servicios de soporte disponibles - solo abre un ticket y discutiremos las opciones.
¿Tiempos de reemplazo? Depende del centro de datos, tu SLA y qué piezas de repuesto están disponibles en el sitio. La mayoría de los problemas de hardware se resuelven en pocas horas, pero casos más complejos pueden tomar más tiempo. Si necesitas detalles exactos, nuestro equipo de soporte está encantado de aclarar qué aplica a tu servicio.
Sí, cuando realmente es una emergencia. El soporte de emergencia aplica a problemas de infraestructura, red o hardware que afectan la disponibilidad del servicio. Configuraciones incorrectas de software y problemas a nivel de aplicación generalmente no entran en esta categoría. Abre un ticket y lo priorizaremos según el impacto.
Todas las solicitudes de soporte se realizan a través del portal de clientes. Esto nos ayuda a mantener todo rastreado, priorizado y gestionado adecuadamente. No proporcionamos soporte por teléfono, y esto es muy intencional.
Nuestra red e infraestructura están monitoreadas 24/7. Los tiempos de respuesta del soporte dependen de tu tipo de servicio y SLA, pero los problemas críticos de infraestructura se gestionan a cualquier hora, de día o de noche.
Para profundizar completamente, dirígete a nuestra Knowledgebase. La página de Soporte es para respuestas rápidas, mientras que la Base de Conocimientos es donde vive la verdadera magia de los tutoriales.
Opciones de soporte gestionado están disponibles - contáctenos para discutir.
El mantenimiento planificado y los incidentes siempre se anuncian en nuestra página de estado. Consulta el estado actual del sistema y suscríbete a las actualizaciones.Ver Estado del Servicio
Nuestros ingenieros de soporte beben café, leen registros y resuelven problemas reales - a veces a las 3 AM.
Si algo se rompe, ya lo estamos mirando.