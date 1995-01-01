Ubicaciones Globales

20+ ubicaciones globales

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Ubicación estratégica en la costa oeste que proporciona conectividad óptima para clientes de América del Norte y Asia-Pacífico.

14 disponibles

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Centro de datos en la costa este en el corazón de Nueva Jersey, ofreciendo excelente conectividad a las principales redes de EE.UU. y Europa.

10 disponibles

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Ubicación premium en el sureste de EE.UU. con excelente conectividad latinoamericana y acceso de baja latencia.

16 disponibles

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Centro de datos en el centro de EE.UU. que proporciona conectividad equilibrada en América del Norte con infraestructura de red redundante.

10 disponibles

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Ubicación en el noroeste del Pacífico con conectividad excepcional a Asia-Pacífico e infraestructura de energía verde.

10 disponibles

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Principal centro de internet europeo que ofrece conectividad de clase mundial y diversidad de red en los Países Bajos.

16 disponibles

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Ubicación rentable en Europa del Este con excelente conectividad regional y precios competitivos.

19 disponibles

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Centro de datos báltico que proporciona infraestructura confiable y excelente conectividad a los mercados nórdicos y de Europa del Este.

13 disponibles

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Centro de datos de Europa Central que ofrece posicionamiento estratégico entre los mercados de Europa Occidental y Oriental.

16 disponibles

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Ubicación en el norte de Polonia con instalaciones modernas y excelente conectividad a las regiones escandinavas y bálticas.

17 disponibles

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Centro de datos premium suizo que proporciona los más altos estándares de seguridad y protección de datos en una jurisdicción neutral.

10 disponibles

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Centro creciente de Europa del Este con infraestructura moderna y precios competitivos para clientes regionales.

11 disponibles

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Centro de datos del sur de Europa en la capital económica de Italia, ofreciendo excelente conectividad mediterránea.

10 disponibles

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Centro de datos premium alemán con estrictas leyes de protección de datos y estándares de infraestructura de clase mundial.

10 disponibles

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Ubicación estratégica en el sureste de Europa que proporciona conectividad de puerta de enlace a los Balcanes y el Mediterráneo Oriental.

10 disponibles

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Centro de datos mediterráneo con excelente conectividad al sur de Europa y el norte de África.

9 disponibles

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Ubicación en el este de Ucrania que ofrece precios competitivos y soluciones de conectividad regional.

0 disponibles

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Centro de datos de la capital ucraniana que proporciona alojamiento rentable con infraestructura moderna.

13 disponibles

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Principal centro de Asia-Pacífico que ofrece infraestructura y conectividad de clase mundial en toda la región APAC.

7 disponibles

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