Ubicaciones Globales

Todas las Regiones ( 19 ) Europa ( 13 ) América del Norte ( 5 ) Asia ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Ubicación estratégica en la costa oeste que proporciona conectividad óptima para clientes de América del Norte y Asia-Pacífico.

14 disponibles

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Centro de datos en la costa este en el corazón de Nueva Jersey, ofreciendo excelente conectividad a las principales redes de EE.UU. y Europa.

10 disponibles

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Ubicación premium en el sureste de EE.UU. con excelente conectividad latinoamericana y acceso de baja latencia.

16 disponibles

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Centro de datos en el centro de EE.UU. que proporciona conectividad equilibrada en América del Norte con infraestructura de red redundante.

10 disponibles

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Ubicación en el noroeste del Pacífico con conectividad excepcional a Asia-Pacífico e infraestructura de energía verde.

10 disponibles

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Principal centro de internet europeo que ofrece conectividad de clase mundial y diversidad de red en los Países Bajos.

16 disponibles

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Ubicación rentable en Europa del Este con excelente conectividad regional y precios competitivos.

19 disponibles

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Centro de datos báltico que proporciona infraestructura confiable y excelente conectividad a los mercados nórdicos y de Europa del Este.

13 disponibles

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Centro de datos de Europa Central que ofrece posicionamiento estratégico entre los mercados de Europa Occidental y Oriental.

16 disponibles

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Ubicación en el norte de Polonia con instalaciones modernas y excelente conectividad a las regiones escandinavas y bálticas.

17 disponibles

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Centro de datos premium suizo que proporciona los más altos estándares de seguridad y protección de datos en una jurisdicción neutral.

10 disponibles

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Centro creciente de Europa del Este con infraestructura moderna y precios competitivos para clientes regionales.

11 disponibles

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Centro de datos del sur de Europa en la capital económica de Italia, ofreciendo excelente conectividad mediterránea.

10 disponibles

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Centro de datos premium alemán con estrictas leyes de protección de datos y estándares de infraestructura de clase mundial.

10 disponibles

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Ubicación estratégica en el sureste de Europa que proporciona conectividad de puerta de enlace a los Balcanes y el Mediterráneo Oriental.

10 disponibles

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Centro de datos mediterráneo con excelente conectividad al sur de Europa y el norte de África.

9 disponibles

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Ubicación en el este de Ucrania que ofrece precios competitivos y soluciones de conectividad regional.

0 disponibles

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Centro de datos de la capital ucraniana que proporciona alojamiento rentable con infraestructura moderna.

13 disponibles

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Principal centro de Asia-Pacífico que ofrece infraestructura y conectividad de clase mundial en toda la región APAC.