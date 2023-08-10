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API for ordering SSD VDS

This guide details the API for ordering SSD VDS, including parameters, examples, and supported operating systems.

Yaro
api ssd vds order parameters scripts vds

Firstly, we recommend checking the official documentation of Billmanager. You can find more advanced and extended ways to use the API.

This article shows you the parameters of our services as well as examples of usage.

Parameters

Locations

LocationID
UA1.ITLDC (KHA)1
EU1.ITLDC (AMS)7
US1.ITLDC (LAX)8
EU2.ITLDC (SOF)9
EU3.ITLDC (RIX)10
US2.ITLDC (EWR)11
SG1.ITLDC (SIN)12
EU4.ITLDC (PRG)13
EU5.ITLDC (GDN)14
US3.ITLDC (MIA)15
EU6.ITLDC (GVA)16
UA2.ITLDC (IEV)18
US5.ITLDC (SEA)20
US4.ITLDC (ORD)22
EU7.ITLDC (BUC)24

Services

ServiceID
SSD VDS 1G2607
SSD VDS 2G2617
SSD VDS 4G2627
SSD VDS 8G2684
SSD VDS 16G2637
SSD VDS 32G2647
SSD VDS 64G2657
HD 500G2756
HD 1000G2768
HD 2000G2779

Operating Systems

Operating SystemID
Alma Linux 8VM6_ISPsystem_Alma-Linux-8_33
CentOS 7VM6_ISPsystem_CentOS-7_12
CentOS 8 StreamVM6_ISPsystem_CentOS-8-Stream_29
CentOS 9 StreamVM6_ISPsystem_CentOS-9-Stream_38
Rocky Linux 8VM6_ISPsystem_Rocky-Linux-8_34
Debian 10VM6_ISPsystem_Debian-10_14
Debian 11VM6_ISPsystem_Debian-11_36
Debian 12VM6_ISPsystem_Debian-12_273
Ubuntu 18.04VM6_ISPsystem_Ubuntu-18.04_18
Ubuntu 20.04VM6_ISPsystem_Ubuntu-20.04_25
Ubuntu 22.04VM6_ISPsystem_Ubuntu-22.04_49
Oracle Linux 8VM6_ISPsystem_Oracle-Linux-8_35
Windows Server 2016VM6_ISPsystem_Windows-Server-2016_20
Windows Server 2019VM6_ISPsystem_Windows-Server-2019_21
Windows Server 2022VM6_ISPsystem_Windows-Server-2022_47
FreeBSD 12VM6_ISPsystem_FreeBSD-12_30
FreeBSD 13VM6_ISPsystem_FreeBSD-13_31

Example

This is an example of a script that can be used to order SSD VDS 2G. You can replace the values according to your needs.

#!/bin/sh

LOGIN=yourLogin
PASSWORD=yourPassword
DATACENTER=18
DOMAINNAME="test.domain.net"
PLAN=2617
OSTEMPLATE=VM6_ISPsystem_Alma-Linux-8_33

wget -O /dev/null \
"https://my.itldc.com/billmgr?authinfo=$LOGIN:$PASSWORD&func=vds.order.param&\
addon_1166=61&addon_1167=1&addon_1168=1&addon_1169=1&autoprolong=1&clicked_button=finish&\
datacenter=$DATACENTER&domain=$DOMAINNAME&itemtype=&newbasket=&ostempl=$OSTEMPLATE&\
period=1&pricelist=$PLAN&progressid=false&recipe=null&sfrom=ajax&skipbasket=on&sok=ok&project=1"

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