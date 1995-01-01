Globalne lokalizacje
20+ globalne lokalizacje
Los Angeles CA, United States
Strategiczna lokalizacja na zachodnim wybrzeżu zapewniająca optymalną łączność dla klientów z Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku.
Secaucus NJ, United States
Centrum danych na wschodnim wybrzeżu w sercu New Jersey, oferujące doskonałą łączność z głównymi sieciami USA i Europy.
Miami FL, United States
Lokalizacja premium w południowo-wschodnich USA z doskonałą łącznością latynoamerykańską i dostępem o niskim opóźnieniu.
Chicago IL, United States
Centralne centrum danych USA zapewniające zrównoważoną łączność w Ameryce Północnej z redundantną infrastrukturą sieciową.
Seattle WA, United States
Lokalizacja w północno-zachodnim regionie Pacyfiku z wyjątkową łącznością z regionem Azji i Pacyfiku oraz infrastrukturą zielonej energii.
Amsterdam, Netherlands
Główny europejski węzeł internetowy oferujący światowej klasy łączność i różnorodność sieci w Holandii.
Sofia, Bulgaria
Opłacalna lokalizacja we wschodniej Europie z doskonałą łącznością regionalną i konkurencyjnymi cenami.
Riga, Latvia
Centrum danych w państwie bałtyckim zapewniające niezawodną infrastrukturę i doskonałą łączność z rynkami nordyckimi i wschodnioeuropejskimi.
Prague, Czech Republic
Centrum danych w Europie Środkowej oferujące strategiczne pozycjonowanie między rynkami zachodniej i wschodniej Europy.
Gdansk, Poland
Lokalizacja w północnej Polsce z nowoczesnymi obiektami i doskonałą łącznością z regionami skandynawskimi i bałtyckimi.
Geneva, Switzerland
Centrum danych premium w Szwajcarii zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych w neutralnej jurysdykcji.
Bucharest, Romania
Rozwijający się węzeł we wschodniej Europie z nowoczesną infrastrukturą i konkurencyjnymi cenami dla klientów regionalnych.
Milano, Italy
Centrum danych w południowej Europie w stolicy ekonomicznej Włoch, oferujące doskonałą łączność śródziemnomorską.
Dusseldorf, Germany
Centrum danych premium w Niemczech z rygorystycznymi przepisami o ochronie danych i światowej klasy standardami infrastruktury.
Thessaloniki, Greece
Strategiczna lokalizacja w południowo-wschodniej Europie zapewniająca łączność bramową z Bałkanami i wschodnim Morzem Śródziemnym.
Barcelona, Spain
Węzeł centrum danych śródziemnomorskiego z doskonałą łącznością z południową Europą i północną Afryką.
Kharkiv, Ukraine
Lokalizacja we wschodniej Ukrainie oferująca konkurencyjne ceny i regionalne rozwiązania łączności.
Kyiv, Ukraine
Centrum danych w stolicy Ukrainy zapewniające opłacalny hosting z nowoczesną infrastrukturą.
Singapore, Singapore
Główny węzeł Azji i Pacyfiku oferujący światowej klasy infrastrukturę i łączność w całym regionie APAC.
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