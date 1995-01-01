Globalne lokalizacje

20+ globalne lokalizacje

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Strategiczna lokalizacja na zachodnim wybrzeżu zapewniająca optymalną łączność dla klientów z Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku.

14 dostępne

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Centrum danych na wschodnim wybrzeżu w sercu New Jersey, oferujące doskonałą łączność z głównymi sieciami USA i Europy.

10 dostępne

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Lokalizacja premium w południowo-wschodnich USA z doskonałą łącznością latynoamerykańską i dostępem o niskim opóźnieniu.

16 dostępne

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Centralne centrum danych USA zapewniające zrównoważoną łączność w Ameryce Północnej z redundantną infrastrukturą sieciową.

10 dostępne

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Lokalizacja w północno-zachodnim regionie Pacyfiku z wyjątkową łącznością z regionem Azji i Pacyfiku oraz infrastrukturą zielonej energii.

10 dostępne

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Główny europejski węzeł internetowy oferujący światowej klasy łączność i różnorodność sieci w Holandii.

16 dostępne

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Opłacalna lokalizacja we wschodniej Europie z doskonałą łącznością regionalną i konkurencyjnymi cenami.

19 dostępne

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Centrum danych w państwie bałtyckim zapewniające niezawodną infrastrukturę i doskonałą łączność z rynkami nordyckimi i wschodnioeuropejskimi.

13 dostępne

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Centrum danych w Europie Środkowej oferujące strategiczne pozycjonowanie między rynkami zachodniej i wschodniej Europy.

16 dostępne

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Lokalizacja w północnej Polsce z nowoczesnymi obiektami i doskonałą łącznością z regionami skandynawskimi i bałtyckimi.

17 dostępne

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Centrum danych premium w Szwajcarii zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych w neutralnej jurysdykcji.

10 dostępne

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Rozwijający się węzeł we wschodniej Europie z nowoczesną infrastrukturą i konkurencyjnymi cenami dla klientów regionalnych.

11 dostępne

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Centrum danych w południowej Europie w stolicy ekonomicznej Włoch, oferujące doskonałą łączność śródziemnomorską.

10 dostępne

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Centrum danych premium w Niemczech z rygorystycznymi przepisami o ochronie danych i światowej klasy standardami infrastruktury.

10 dostępne

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Strategiczna lokalizacja w południowo-wschodniej Europie zapewniająca łączność bramową z Bałkanami i wschodnim Morzem Śródziemnym.

10 dostępne

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Węzeł centrum danych śródziemnomorskiego z doskonałą łącznością z południową Europą i północną Afryką.

9 dostępne

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Lokalizacja we wschodniej Ukrainie oferująca konkurencyjne ceny i regionalne rozwiązania łączności.

0 dostępne

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Centrum danych w stolicy Ukrainy zapewniające opłacalny hosting z nowoczesną infrastrukturą.

13 dostępne

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Główny węzeł Azji i Pacyfiku oferujący światowej klasy infrastrukturę i łączność w całym regionie APAC.

7 dostępne

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