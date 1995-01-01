Globalne lokalizacje

Wszystkie Regiony ( 19 ) Europa ( 13 ) Ameryka Północna ( 5 ) Azja ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Strategiczna lokalizacja na zachodnim wybrzeżu zapewniająca optymalną łączność dla klientów z Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku.

14 dostępne

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Centrum danych na wschodnim wybrzeżu w sercu New Jersey, oferujące doskonałą łączność z głównymi sieciami USA i Europy.

10 dostępne

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Lokalizacja premium w południowo-wschodnich USA z doskonałą łącznością latynoamerykańską i dostępem o niskim opóźnieniu.

16 dostępne

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Centralne centrum danych USA zapewniające zrównoważoną łączność w Ameryce Północnej z redundantną infrastrukturą sieciową.

10 dostępne

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Lokalizacja w północno-zachodnim regionie Pacyfiku z wyjątkową łącznością z regionem Azji i Pacyfiku oraz infrastrukturą zielonej energii.

10 dostępne

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Główny europejski węzeł internetowy oferujący światowej klasy łączność i różnorodność sieci w Holandii.

16 dostępne

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Opłacalna lokalizacja we wschodniej Europie z doskonałą łącznością regionalną i konkurencyjnymi cenami.

19 dostępne

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Centrum danych w państwie bałtyckim zapewniające niezawodną infrastrukturę i doskonałą łączność z rynkami nordyckimi i wschodnioeuropejskimi.

13 dostępne

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Centrum danych w Europie Środkowej oferujące strategiczne pozycjonowanie między rynkami zachodniej i wschodniej Europy.

16 dostępne

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Lokalizacja w północnej Polsce z nowoczesnymi obiektami i doskonałą łącznością z regionami skandynawskimi i bałtyckimi.

17 dostępne

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Centrum danych premium w Szwajcarii zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych w neutralnej jurysdykcji.

10 dostępne

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Rozwijający się węzeł we wschodniej Europie z nowoczesną infrastrukturą i konkurencyjnymi cenami dla klientów regionalnych.

11 dostępne

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Centrum danych w południowej Europie w stolicy ekonomicznej Włoch, oferujące doskonałą łączność śródziemnomorską.

10 dostępne

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Centrum danych premium w Niemczech z rygorystycznymi przepisami o ochronie danych i światowej klasy standardami infrastruktury.

10 dostępne

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Strategiczna lokalizacja w południowo-wschodniej Europie zapewniająca łączność bramową z Bałkanami i wschodnim Morzem Śródziemnym.

10 dostępne

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Węzeł centrum danych śródziemnomorskiego z doskonałą łącznością z południową Europą i północną Afryką.

9 dostępne

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Lokalizacja we wschodniej Ukrainie oferująca konkurencyjne ceny i regionalne rozwiązania łączności.

0 dostępne

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Centrum danych w stolicy Ukrainy zapewniające opłacalny hosting z nowoczesną infrastrukturą.

13 dostępne

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Główny węzeł Azji i Pacyfiku oferujący światowej klasy infrastrukturę i łączność w całym regionie APAC.