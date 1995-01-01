Ochrona DDoS

Utrzymuj swoją infrastrukturę online i chronioną przed rozproszonymi atakami typu odmowa usługi.
Atak DDoS (Distributed Denial of Service) przeciąża usługę dużymi ilościami ruchu z wielu źródeł jednocześnie.
Celem jest wyczerpanie zasobów sieciowych, serwerowych lub aplikacyjnych i uczynienie usługi niedostępnej dla legalnych użytkowników.
Nawet krótkie ataki mogą mieć długotrwałe konsekwencje, szczególnie dla usług skierowanych do klientów lub wrażliwych czasowo.
W środowiskach zwirtualizowanych ataki na jedną usługę mogą wpływać na inne w udostępnionej infrastrukturze.
Dla firm ataki DDoS oznaczają przestoje, utratę przychodów, zerwane integracje i uszkodzoną reputację - nawet jeśli atak trwa tylko kilka minut.
Dostępność jest krytyczna - ataki DDoS celują właśnie w to.
Zalewają sieć masowymi ilościami ruchu, aby nasycić przepustowość.
Wykorzystują protokoły sieciowe i transportowe, aby wyczerpać zasoby serwera lub zapory ogniowej.
Celują bezpośrednio w aplikacje, używając żądań HTTP, wywołań API lub kosztownych zapytań, które wyglądają legalnie, ale przeciążają logikę.
Dwupoziomowe podejście do ochrony: podstawowe zabezpieczenia dla wszystkich, zwiększona ochrona dla krytycznych usług.
Domyślnie włączona dla wszystkich usług i wszystkich lokalizacji.
Obejmuje filtrowanie na poziomie sieci i automatyczne łagodzenie.
Nie obejmuje czyszczenia ruchu ani filtrowania na poziomie aplikacji.
Dostępna w wybranych centrach danych.
Może obejmować czyszczenie ruchu, zaawansowane filtrowanie, DPI i niestandardowe profile łagodzenia.
Ochrona jest dostosowana do projektu i budżetu.
Ochrona podstawowa utrzymuje sieć w zdrowiu.
Ochrona zaawansowana utrzymuje krytyczne usługi online podczas ukierunkowanych ataków.