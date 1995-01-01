Ochrona DDoS

Czym jest Atak DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) przeciąża usługę dużymi ilościami ruchu z wielu źródeł jednocześnie.

Celem jest wyczerpanie zasobów sieciowych, serwerowych lub aplikacyjnych i uczynienie usługi niedostępnej dla legalnych użytkowników.

Nawet krótkie ataki mogą mieć długotrwałe konsekwencje, szczególnie dla usług skierowanych do klientów lub wrażliwych czasowo.