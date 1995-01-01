Ochrona DDoS

Utrzymuj swoją infrastrukturę online i chronioną przed rozproszonymi atakami typu odmowa usługi.

Czym jest Atak DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) przeciąża usługę dużymi ilościami ruchu z wielu źródeł jednocześnie.

Celem jest wyczerpanie zasobów sieciowych, serwerowych lub aplikacyjnych i uczynienie usługi niedostępnej dla legalnych użytkowników.

Nawet krótkie ataki mogą mieć długotrwałe konsekwencje, szczególnie dla usług skierowanych do klientów lub wrażliwych czasowo.

W środowiskach zwirtualizowanych ataki na jedną usługę mogą wpływać na inne w udostępnionej infrastrukturze.

Dlaczego DDoS jest Niebezpieczny

Dla firm ataki DDoS oznaczają przestoje, utratę przychodów, zerwane integracje i uszkodzoną reputację - nawet jeśli atak trwa tylko kilka minut.

  • Usługi stają się wolne lub niedostępne
  • Legalny ruch jest blokowany przez ruch ataku
  • Zasoby infrastruktury są wyczerpane
  • Wpływ operacyjny i finansowy szybko rośnie

Dostępność jest krytyczna - ataki DDoS celują właśnie w to.

Rodzaje Ataków DDoS

Ataki Wolumetryczne

Zalewają sieć masowymi ilościami ruchu, aby nasycić przepustowość.

Ataki na Poziomie Protokołu

Wykorzystują protokoły sieciowe i transportowe, aby wyczerpać zasoby serwera lub zapory ogniowej.

Ataki na Poziomie Aplikacji

Celują bezpośrednio w aplikacje, używając żądań HTTP, wywołań API lub kosztownych zapytań, które wyglądają legalnie, ale przeciążają logikę.

Nasza Ochrona DDoS

Dwupoziomowe podejście do ochrony: podstawowe zabezpieczenia dla wszystkich, zwiększona ochrona dla krytycznych usług.

Ochrona Standardowa

Zawarta

Domyślnie włączona dla wszystkich usług i wszystkich lokalizacji.

Zaprojektowana do:

  • Utrzymania stabilności całej sieci
  • Ochrony udostępnionej infrastruktury
  • Łagodzenia typowych ataków wolumetrycznych i na poziomie protokołu

Obejmuje filtrowanie na poziomie sieci i automatyczne łagodzenie.

Nie obejmuje czyszczenia ruchu ani filtrowania na poziomie aplikacji.

Ochrona Zaawansowana

Na Życzenie

Dostępna w wybranych centrach danych.

Zaprojektowana dla:

  • Projektów wielkoskalowych lub krytycznych dla biznesu
  • Usług publicznych o zwiększonym ryzyku
  • Wrażliwej lub regulowanej infrastruktury

Może obejmować czyszczenie ruchu, zaawansowane filtrowanie, DPI i niestandardowe profile łagodzenia.

Ochrona jest dostosowana do projektu i budżetu.

Skontaktuj się z Nami w Sprawie Ochrony Zaawansowanej

Kluczowy Wniosek

Ochrona podstawowa utrzymuje sieć w zdrowiu.

Ochrona zaawansowana utrzymuje krytyczne usługi online podczas ukierunkowanych ataków.

Omów Swoje Potrzeby w Zakresie Ochrony