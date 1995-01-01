Skontaktuj się z nami

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Powiadomienie o Nadużyciu i Prawne

  • Zgłoszenia Nadużyć: Podczas przesyłania zgłoszenia nadużycia nie gwarantujemy bezpośredniej odpowiedzi dla strony zgłaszającej. Jednak wszystkie zgłoszenia nadużyć są przeglądane i obsługiwane przez nasz zespół.
  • Przekazywanie Zgłoszeń: Domyślnie zgłoszenie nadużycia może zostać przekazane właścicielowi usługi w celu zbadania i naprawy.
  • Wymagane Informacje: Upewnij się, że podałeś adres IP związany ze zgłaszaną aktywnością oraz datę i godzinę, kiedy aktywność została zaobserwowana. Sama nazwa domeny nie jest wystarczająca - ITLDC nie świadczy usług opartych na nazwach domen i w wielu przypadkach nie możemy wiarygodnie zidentyfikować usługi używając tylko domeny.
  • Wnioski od Organów Ścigania: Wnioski od organów ścigania, nakazy sądowe, przeszukania i inne oficjalne zapytania prawne muszą być zgodne z naszą dedykowaną procedurą. Proszę zapoznać się z naszą stroną Wnioski od Organów Ścigania.