Skontaktuj się z nami

Istniejący Klienci: Użyj Zgłoszeń Wsparcia

Jeśli jesteś istniejącym klientem lub twoje zgłoszenie dotyczy istniejącej usługi, musisz otworzyć zgłoszenie wsparcia za pośrednictwem portalu klienta. Zapewnia to szybsze czasy odpowiedzi i odpowiednie śledzenie problemu.