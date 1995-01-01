Oferuj naszą infrastrukturę pod swoją marką. Proste do rozpoczęcia, elastyczne do skalowania.
Odsprzedaż oznacza oferowanie usług ITLDC pod własną marką lub jako część własnych produktów. Ten model jest przeznaczony dla prawdziwych firm - nie tylko dużych firm hostingowych.
Twoi klienci widzą Ciebie jako dostawcę usług - podczas gdy infrastruktura, globalne lokalizacje i wsparcie inżynieryjne są zapewniane przez ITLDC.
Bez inwestycji w sprzęt, bez umów na centrum danych. Rozpocznij odsprzedaż natychmiast.
Rozwijaj się stopniowo wraz z bazą klientów. Bez planowania pojemności z góry.
Dostęp do centrów danych na całym świecie bez budowania własnej infrastruktury.
Jeśli twój produkt wymaga mocy obliczeniowej, przechowywania lub obecności sieciowej - odsprzedaż pasuje naturalnie.
Odsprzedaż z ITLDC jest intencjonalnie otwarta i elastyczna.
W przypadku złożonych problemów z infrastrukturą, siecią lub platformą - nasz zespół inżynierów jest zawsze tam, aby Ci pomóc.
Twoje główne inwestycje to:
Ekspertyza • Pozyskiwanie Klientów • Procesy Wsparcia
Co jest dokładnie tam, gdzie tworzona jest prawdziwa wartość biznesowa.
Jeśli sprzedajesz usługi użytkownikom końcowym, jesteś odpowiedzialny za swoich klientów.
Przejrzysta struktura rabatów oparta na 12-miesięcznym obrocie
|12-Miesięczny Obrót
|Rabat
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Aktualizacja poziomu jest prosta. Na przykład: Jeśli dodasz 500 € do swojego salda, natychmiast kwalifikujesz się do 10% rabatu - nawet jeśli uruchamiasz tylko kilka maszyn wirtualnych.
Bez czekania. Bez sztucznych opóźnień. Tylko rzeczywiste użycie.
Odsprzedaż z ITLDC to szybkość wejścia na rynek, przewidywalne koszty, globalny zasięg i skupienie się na klientach zamiast sprzętu.
Jeśli znasz swoją publiczność i możesz dostarczyć wartość - część infrastruktury jest już rozwiązana.