Odsprzedaż z ITLDC

Oferuj naszą infrastrukturę pod swoją marką. Proste do rozpoczęcia, elastyczne do skalowania.

Czym jest Odsprzedaż?

Odsprzedaż oznacza oferowanie usług ITLDC pod własną marką lub jako część własnych produktów. Ten model jest przeznaczony dla prawdziwych firm - nie tylko dużych firm hostingowych.

Twoi klienci widzą Ciebie jako dostawcę usług - podczas gdy infrastruktura, globalne lokalizacje i wsparcie inżynieryjne są zapewniane przez ITLDC.

Proste do Rozpoczęcia

Bez inwestycji w sprzęt, bez umów na centrum danych. Rozpocznij odsprzedaż natychmiast.

Elastyczne Skalowanie

Rozwijaj się stopniowo wraz z bazą klientów. Bez planowania pojemności z góry.

Globalny Zasięg

Dostęp do centrów danych na całym świecie bez budowania własnej infrastruktury.

Dla Kogo Jest Odsprzedaż?

Dostawcy Hostingu

  • Ekspansja do nowych lokalizacji geograficznych
  • Dodanie nowych linii produktów bez kupowania sprzętu
  • Test popytu przed budową infrastruktury

Integratorzy Oprogramowania i SaaS

  • Pakiet z gotową infrastrukturą chmurową
  • Dedykowane serwery dla konkretnych klientów
  • Wdrożenia pod klucz zamiast DIY

Dostawcy Usług Internetowych

  • Punkty obecności w różnych regionach
  • Infrastruktura backendowa dla usług dodatkowych
  • Niezawodne zasoby upstream bez CAPEX

Programiści Bezpieczeństwa Sieciowego

  • Rozwiązania VPN osobiste lub korporacyjne
  • Urządzenia sieciowe jako usługi hostowane
  • Preinstalowane oprogramowanie na serwerach

Jeśli twój produkt wymaga mocy obliczeniowej, przechowywania lub obecności sieciowej - odsprzedaż pasuje naturalnie.

Kto Może Zostać Odsprzedawcą?

Odsprzedaż z ITLDC jest intencjonalnie otwarta i elastyczna.

Osoby Fizyczne
Jednoosobowi Przedsiębiorcy
Firmy

Co powinieneś być w stanie zrobić:

  • Akceptować płatności od swoich klientów
  • Zamawiać i zarządzać usługami przez swój system lub platformy takie jak BILLmanager
  • Zapewniać podstawowe wsparcie techniczne swoim użytkownikom

W przypadku złożonych problemów z infrastrukturą, siecią lub platformą - nasz zespół inżynierów jest zawsze tam, aby Ci pomóc.

Dlaczego Odsprzedaż Jest Opłacalna

NIE musisz

  • Kupować platform serwerowych
  • Kupować bloków adresów IP
  • Inwestować setek tysięcy w sprzęt
  • Zajmować się umowami centrum danych i logistyką

MOŻESZ

  • Rozpocząć natychmiast bez inwestycji w sprzęt
  • Skalować stopniowo z przewidywalnymi kosztami
  • Wejść w nowe regiony z minimalnym ryzykiem
  • Dodawać nowe produkty szybko
  • Skupić się na klientach, a nie na infrastrukturze
  • Globalny zasięg od pierwszego dnia

Twoje główne inwestycje to:

Ekspertyza • Pozyskiwanie Klientów • Procesy Wsparcia

Co jest dokładnie tam, gdzie tworzona jest prawdziwa wartość biznesowa.

Zgodność i Odpowiedzialność

Odsprzedaż oznacza również odpowiedzialność

Jeśli sprzedajesz usługi użytkownikom końcowym, jesteś odpowiedzialny za swoich klientów.

Twoje obowiązki:

  • Zgodność z ToS i AUP
  • Obsługa skarg dotyczących nadużyć
  • Podstawowe procesy KYC tam, gdzie dotyczy
  • Zapobieganie i reagowanie na nadużycia

Pomagamy Ci w:

  • Najlepsze praktyki obsługi nadużyć
  • Wskazówki dotyczące procesów KYC
  • Ścieżki eskalacji dla skomplikowanych przypadków

Rabaty dla Odsprzedawców

Przejrzysta struktura rabatów oparta na 12-miesięcznym obrocie

12-Miesięczny Obrót Rabat
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Jak to działa:

Aktualizacja poziomu jest prosta. Na przykład: Jeśli dodasz 500 € do swojego salda, natychmiast kwalifikujesz się do 10% rabatu - nawet jeśli uruchamiasz tylko kilka maszyn wirtualnych.

Bez czekania. Bez sztucznych opóźnień. Tylko rzeczywiste użycie.

W Skrócie

Odsprzedaż z ITLDC to szybkość wejścia na rynek, przewidywalne koszty, globalny zasięg i skupienie się na klientach zamiast sprzętu.

Jeśli znasz swoją publiczność i możesz dostarczyć wartość - część infrastruktury jest już rozwiązana.

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