Odsprzedaż z ITLDC

Czym jest Odsprzedaż?

Odsprzedaż oznacza oferowanie usług ITLDC pod własną marką lub jako część własnych produktów. Ten model jest przeznaczony dla prawdziwych firm - nie tylko dużych firm hostingowych.

Twoi klienci widzą Ciebie jako dostawcę usług - podczas gdy infrastruktura, globalne lokalizacje i wsparcie inżynieryjne są zapewniane przez ITLDC.