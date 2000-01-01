Centra danych
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Kyiv, Ukraine

UA2.IEV

Centrum danych w stolicy Ukrainy zapewniające opłacalny hosting z nowoczesną infrastrukturą.

Dostępne produkty

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.00/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
Xeon E5-2680Rv4128Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€129.00/mo
Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
AMD EPYC 7551+256Gb ECC RAM2x4000GB SSD
€239.00/mo
Order

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