HD VDS
Ekonomiczne serwery wirtualne z pamięcią HDD do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych
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RAM
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Cena
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Zamów
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Zamów
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Zamów
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopularne
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopularne
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopularne
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Zamów
Potrzebujesz większej wydajności?
HD VDS jest stworzony do przechowywania kopii zapasowych - nie do prędkości.
Jeśli Twoje obciążenie wymaga szybkiego I/O, niskiego opóźnienia lub stałej wydajności, NVMe VDS to lepszy wybór. Dla wysokiego ruchu, intensywnych obliczeń lub pełnej kontroli sprzętu, serwery dedykowane oferują maksymalną elastyczność.