HD VDS

Ekonomiczne serwery wirtualne z pamięcią HDD do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych

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Lokalizacja
Plan
CPU
RAM
Pamięć
Cena
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Zamów
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Zamów
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopularne
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopularne
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Zamów
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Zamów
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopularne
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Zamów
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Zamów

Potrzebujesz większej wydajności?

HD VDS jest stworzony do przechowywania kopii zapasowych - nie do prędkości.

Jeśli Twoje obciążenie wymaga szybkiego I/O, niskiego opóźnienia lub stałej wydajności, NVMe VDS to lepszy wybór. Dla wysokiego ruchu, intensywnych obliczeń lub pełnej kontroli sprzętu, serwery dedykowane oferują maksymalną elastyczność.

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