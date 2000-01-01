HD VDS jest stworzony do przechowywania kopii zapasowych - nie do prędkości.

Jeśli Twoje obciążenie wymaga szybkiego I/O, niskiego opóźnienia lub stałej wydajności, NVMe VDS to lepszy wybór. Dla wysokiego ruchu, intensywnych obliczeń lub pełnej kontroli sprzętu, serwery dedykowane oferują maksymalną elastyczność.