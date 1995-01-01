Wsparcie 24/7 przez Inżynierów, Którzy Rzeczywiście Zarządzają Serwerami

Prawdziwi Ludzie. Prawdziwe Wsparcie.
Pozwala nam śledzić Twój problem, szybciej reagować i zachować pełny kontekst techniczny.
Czas rozwiązania zależy od złożoności problemu i czasu odpowiedzi klienta.
Wiele typowych pytań jest już odpowiedzianych w naszej bazie wiedzy - napisanej przez tych samych inżynierów, którzy obsługują zgłoszenia wsparcia.Otwórz Bazę Wiedzy
Jeśli zapomniałeś hasła, nie martw się - to się zdarza. Przejdź do strony logowania pod adresem https://my.itldc.com i użyj opcji odzyskiwania hasła. Wprowadź swój adres e-mail lub nazwę użytkownika, a wyślemy Ci instrukcje odzyskania dostępu.
Opcje płatności zależą trochę od Twojego regionu, ale w większości przypadków możesz płacić kartami bankowymi, PayPal, przelewami bankowymi przez SEPA lub SWIFT lub kryptowalutą. Dokładne dostępne opcje zobaczysz podczas realizacji zamówienia.
Prowadzimy ponad 20 centrów danych na całym świecie, więc wybór odpowiedniej lokalizacji naprawdę ma znaczenie dla wydajności i opóźnień. Pełną listę znajdziesz w sekcji Datacenters naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zagłębić się bardziej, nasze narzędzia Looking Glass pozwalają sprawdzić ścieżki sieciowe i opóźnienia przed zamówieniem.
Domyślnie nasze usługi są niezarządzane, co oznacza, że masz pełną kontrolę. Zajmujemy się sprzętem, siecią, platformą wirtualizacji i centrum danych, podczas gdy konfiguracja oprogramowania i rozwiązywanie problemów są w Twoich rękach. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, dostępne są dodatkowe usługi wsparcia - po prostu otwórz zgłoszenie, a omówimy opcje.
Czasy wymiany? To zależy od centrum danych, Twojego SLA i dostępnych części zamiennych na miejscu. Większość problemów ze sprzętem jest rozwiązywana w ciągu kilku godzin, ale bardziej złożone przypadki mogą trwać dłużej. Jeśli potrzebujesz dokładnych szczegółów, nasz zespół wsparcia chętnie wyjaśni, co dotyczy Twojej usługi.
Tak, gdy to naprawdę jest awaria. Wsparcie awaryjne dotyczy problemów z infrastrukturą, siecią lub sprzętem, które wpływają na dostępność usług. Błędne konfiguracje oprogramowania i problemy na poziomie aplikacji zazwyczaj nie należą do tej kategorii. Otwórz zgłoszenie, a nadamy mu priorytet na podstawie wpływu.
Wszystkie żądania wsparcia przechodzą przez portal klienta. To pomaga nam wszystko śledzić, ustalać priorytety i odpowiednio obsługiwać. Nie świadczymy wsparcia telefonicznego, i to jest celowe.
Nasza sieć i infrastruktura są monitorowane 24/7. Czasy odpowiedzi wsparcia zależą od typu usługi i SLA, ale krytyczne problemy z infrastrukturą są obsługiwane o każdej porze, w dzień i w nocy.
Aby zagłębić się w szczegóły, przejdź do naszej Knowledgebase. Strona Wsparcia to szybkie odpowiedzi, podczas gdy Baza Wiedzy to miejsce, gdzie żyje prawdziwa magia instrukcji.
Opcje zarządzanego wsparcia są dostępne - skontaktuj się z nami, aby omówić.
Planowana konserwacja i incydenty są zawsze ogłaszane na naszej stronie statusu. Sprawdź aktualny stan systemu i subskrybuj aktualizacje.Zobacz Status Usługi
Nasi inżynierowie wsparcia piją kawę, czytają logi i rozwiązują prawdziwe problemy - czasami o 3 nad ranem.
Jeśli coś się zepsuje, już na to patrzymy.