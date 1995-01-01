Wsparcie 24/7 przez Inżynierów, Którzy Rzeczywiście Zarządzają Serwerami

Tak, gdy to naprawdę jest awaria. Wsparcie awaryjne dotyczy problemów z infrastrukturą, siecią lub sprzętem, które wpływają na dostępność usług. Błędne konfiguracje oprogramowania i problemy na poziomie aplikacji zazwyczaj nie należą do tej kategorii. Otwórz zgłoszenie, a nadamy mu priorytet na podstawie wpływu.