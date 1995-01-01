Підтримка 24/7 від Інженерів, які Дійсно Керують Серверами

Справжні Люди. Справжня Підтримка.
Вона дозволяє нам відстежувати вашу проблему, швидше реагувати та зберігати повний технічний контекст.
Час вирішення залежить від складності проблеми та часу відповіді клієнта.
Багато поширених питань вже мають відповіді в нашій базі знань - написаній тими самими інженерами, які обробляють тікети підтримки.Відкрити Базу Знань
Якщо ви забули пароль, не хвилюйтеся - це трапляється. Перейдіть на сторінку входу за адресою https://my.itldc.com та скористайтеся опцією відновлення пароля. Введіть свою адресу електронної пошти або ім'я користувача, і ми надішлемо вам інструкції для відновлення доступу.
Варіанти оплати залежать від вашого регіону, але в більшості випадків ви можете платити банківськими картками, PayPal, банківськими переказами через SEPA або SWIFT, або криптовалютою. Точні доступні варіанти ви побачите під час оформлення замовлення.
Ми керуємо понад 20 дата-центрами по всьому світу, тому вибір правильного розташування дійсно важливий для продуктивності та затримки. Повний список ви можете знайти в розділі Datacenters нашого веб-сайту. Якщо хочете заглибитися далі, наші інструменти Looking Glass дозволяють перевірити мережеві шляхи та затримку перед замовленням.
За замовчуванням наші послуги некеровані, що означає, що ви маєте повний контроль. Ми дбаємо про апаратне забезпечення, мережу, платформу віртуалізації та дата-центр, тоді як налаштування програмного забезпечення та усунення несправностей виконуєте ви. Якщо вам потрібна додаткова допомога, доступні додаткові послуги підтримки - просто відкрийте тікет, і ми обговоримо варіанти.
Час заміни? Це залежить від дата-центру, вашого SLA та доступних запасних частин на місці. Більшість проблем з обладнанням вирішуються протягом кількох годин, але більш складні випадки можуть зайняти більше часу. Якщо вам потрібні точні деталі, наша команда підтримки з радістю пояснить, що стосується вашої послуги.
Так, коли це дійсно аварійна ситуація. Аварійна підтримка стосується проблем інфраструктури, мережі або обладнання, які впливають на доступність послуги. Неправильні налаштування програмного забезпечення та проблеми на рівні додатків зазвичай не потрапляють до цієї категорії. Відкрийте тікет, і ми надамо йому пріоритет на основі впливу.
Усі запити на підтримку проходять через клієнтський портал. Це допомагає нам зберігати все відстеженим, пріоритезованим та належним чином обробленим. Ми не надаємо підтримку по телефону, і це цілком навмисне.
Наша мережа та інфраструктура моніторяться 24/7. Час відповіді підтримки залежить від типу вашої послуги та SLA, але критичні проблеми інфраструктури обробляються в будь-який час, вдень чи вночі.
Для повного занурення перейдіть до нашої Knowledgebase. Сторінка підтримки призначена для швидких відповідей, тоді як база знан�ь - це місце, де живе справжня магія інструкцій.
Доступні варіанти керованої підтримки - зв'яжіться з нами для обговорення.
Планове обслуговування та інциденти завжди оголошуються на нашій сторінці статусу. Перевірте поточний стан системи та підпишіться на оновлення.Переглянути Статус Послуги
Наші інженери підтримки п'ють каву, читають логи та вирішують реальні проблеми - іноді о 3 годині ночі.
Якщо щось ламається, ми вже дивимося на це.