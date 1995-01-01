Підтримка 24/7 від Інженерів, які Дійсно Керують Серверами

За замовчуванням наші послуги некеровані, що означає, що ви маєте повний контроль. Ми дбаємо про апаратне забезпечення, мережу, платформу віртуалізації та дата-центр, тоді як налаштування програмного забезпечення та усунення несправностей виконуєте ви. Якщо вам потрібна додаткова допомога, доступні додаткові послуги підтримки - просто відкрийте тікет, і ми обговоримо варіанти.