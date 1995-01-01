Пропонуйте нашу інфраструктуру під своїм брендом. Просто почати, гнучко масштабувати.
Перепродаж означає пропонування послуг ITLDC під вашим власним брендом або як частину ваших продуктів. Ця модель розроблена для реальних бізнесів - не лише великих хостингових компаній.
Ваші клієнти бачать вас як постачальника послуг - тоді як інфраструктура, глобальні локації та інженерна підтримка надаються ITLDC.
Без інвестицій в обладнання, без договорів дата-центру. Починайте перепродаж негайно.
Зростайте поступово з вашою клієнтською базою. Без попереднього планування потужності.
Доступ до дата-центрів по всьому світу без побудови власної інфраструктури.
Якщо ваш продукт потребує обчислень, зберігання або мережевої присутності - перепродаж підходить природно.
Перепродаж з ITLDC є навмисно відкритим та гнучким.
Для складних проблем інфраструктури, мережі або платформи - наша інженерна команда завжди тут, щоб допомогти вам.
Ваші основні інвестиції це:
Експертиза • Залучення Клієнтів • Процеси Підтримки
Що саме там, де створюється справжня бізнес-цінність.
Якщо ви продаєте послуги кінцевим користувачам, ви відповідальні за своїх клієнтів.
Прозора структура знижок на основі вашого 12-місячного обороту
|12-Місячний Оборот
|Знижка
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Оновлення вашого рівня просте. Наприклад: Якщо ви додаєте €500 до балансу, ви негайно кваліфікуєтесь для знижки 10% - навіть якщо ви запускаєте лише кілька віртуальних машин.
Без очікування. Без штучних затримок. Лише реальне використання.
Перепродаж з ITLDC - це швидкість виходу на ринок, передбачувані витрати, глобальне охоплення та фокус на ваших клієнтах замість обладнання.
Якщо ви знаєте свою аудиторію і можете надати цінність - частина інфраструктури вже вирішена.