Перепродаж з ITLDC

Пропонуйте нашу інфраструктуру під своїм брендом. Просто почати, гнучко масштабувати.

Що таке Перепродаж?

Перепродаж означає пропонування послуг ITLDC під вашим власним брендом або як частину ваших продуктів. Ця модель розроблена для реальних бізнесів - не лише великих хостингових компаній.

Ваші клієнти бачать вас як постачальника послуг - тоді як інфраструктура, глобальні локації та інженерна підтримка надаються ITLDC.

Просто Почати

Без інвестицій в обладнання, без договорів дата-центру. Починайте перепродаж негайно.

Гнучке Масштабування

Зростайте поступово з вашою клієнтською базою. Без попереднього планування потужності.

Глобальне Охоплення

Доступ до дата-центрів по всьому світу без побудови власної інфраструктури.

Для Кого Перепродаж?

Постачальники Хостингу

  • Розширення до нових географічних локацій
  • Додавання нових продуктових ліній без купівлі обладнання
  • Тестування попиту перед побудовою інфраструктури

Інтегратори ПЗ і SaaS

  • Об'єднання з готовою хмарною інфраструктурою
  • Виділені сервери для конкретних клієнтів
  • Розгортання під ключ замість DIY

Інтернет-Провайдери

  • Точки присутності в різних регіонах
  • Бекенд інфраструктура для додаткових послуг
  • Надійні апстрім ресурси без CAPEX

Розробники Мережі та Безпеки

  • Особисті або корпоративні VPN рішення
  • Мережеве обладнання як хостингові послуги
  • Попередньо встановлене ПЗ на серверах

Якщо ваш продукт потребує обчислень, зберігання або мережевої присутності - перепродаж підходить природно.

Хто Може Стати Реселером?

Перепродаж з ITLDC є навмисно відкритим та гнучким.

Фізичні Особи
Приватні Підприємці
Компанії

Що ви повинні вміти робити:

  • Приймати платежі від ваших клієнтів
  • Замовляти та керувати послугами через вашу систему або платформи типу BILLmanager
  • Надавати базову технічну підтримку вашим користувачам

Для складних проблем інфраструктури, мережі або платформи - наша інженерна команда завжди тут, щоб допомогти вам.

Чому Перепродаж Вигідний

Вам НЕ потрібно

  • Купувати серверні платформи
  • Купувати блоки IP адрес
  • Інвестувати сотні тисяч в обладнання
  • Мати справу з договорами дата-центрів та логістикою

Ви МОЖЕТЕ

  • Почати негайно без інвестицій в обладнання
  • Масштабуватися поступово з передбачуваними витратами
  • Входити в нові регіони з мінімальним ризиком
  • Швидко додавати нові продукти
  • Фокусуватися на клієнтах, а не на інфраструктурі
  • Глобальне охоплення з першого дня

Ваші основні інвестиції це:

Експертиза • Залучення Клієнтів • Процеси Підтримки

Що саме там, де створюється справжня бізнес-цінність.

Відповідність та Відповідальність

Перепродаж також означає відповідальність

Якщо ви продаєте послуги кінцевим користувачам, ви відповідальні за своїх клієнтів.

Ваші обов'язки:

  • Дотримання ToS та AUP
  • Обробка скарг про зловживання
  • Базові процеси KYC де застосовно
  • Запобігання та реагування на зловживання

Ми допомагаємо вам з:

  • Найкращі практики обробки зловживань
  • Керівництво щодо робочих процесів KYC
  • Шляхи ескалації для складних випадків

Знижки для Реселерів

Прозора структура знижок на основі вашого 12-місячного обороту

12-Місячний Оборот Знижка
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Як це працює:

Оновлення вашого рівня просте. Наприклад: Якщо ви додаєте €500 до балансу, ви негайно кваліфікуєтесь для знижки 10% - навіть якщо ви запускаєте лише кілька віртуальних машин.

Без очікування. Без штучних затримок. Лише реальне використання.

Коротко

Перепродаж з ITLDC - це швидкість виходу на ринок, передбачувані витрати, глобальне охоплення та фокус на ваших клієнтах замість обладнання.

Якщо ви знаєте свою аудиторію і можете надати цінність - частина інфраструктури вже вирішена.

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