Перепродаж з ITLDC

Що таке Перепродаж?

Перепродаж означає пропонування послуг ITLDC під вашим власним брендом або як частину ваших продуктів. Ця модель розроблена для реальних бізнесів - не лише великих хостингових компаній.

Ваші клієнти бачать вас як постачальника послуг - тоді як інфраструктура, глобальні локації та інженерна підтримка надаються ITLDC.