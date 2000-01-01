HD VDS

Економічні віртуальні сервери з HDD сховищем для резервного копіювання та зберігання даних

Економічно

Краще співвідношення ціни та якості

Велике Сховище

Достатньо місця для ваших даних

Надійність

Гарантія 99,9% часу роботи

Підтримка 24/7

Експертна підтримка завжди доступна

Локація
План
CPU
RAM
Сховище
Ціна
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GПопулярні
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GПопулярні
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GПопулярні
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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Потрібна більша продуктивність?

HD VDS створений для зберігання резервних копій - не для швидкості.

Якщо ваше навантаження вимагає швидкого вводу-виводу, низької затримки або стабільної продуктивності, NVMe VDS - кращий вибір. Для високого трафіку, інтенсивних обчислень або повного контролю обладнання виділені сервери пропонують максимальну гнучкість.

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