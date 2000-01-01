HD VDS
Економічні віртуальні сервери з HDD сховищем для резервного копіювання та зберігання даних
Економічно
Краще співвідношення ціни та якості
Велике Сховище
Достатньо місця для ваших даних
Надійність
Гарантія 99,9% часу роботи
Підтримка 24/7
Експертна підтримка завжди доступна
Локація
План
CPU
RAM
Сховище
Ціна
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GПопулярні
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GПопулярні
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GПопулярні
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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Потрібна більша продуктивність?
HD VDS створений для зберігання резервних копій - не для швидкості.
Якщо ваше навантаження вимагає швидкого вводу-виводу, низької затримки або стабільної продуктивності, NVMe VDS - кращий вибір. Для високого трафіку, інтенсивних обчислень або повного контролю обладнання виділені сервери пропонують максимальну гнучкість.