Захист від DDoS

Підтримуйте свою інфраструктуру онлайн та захищеною від розподілених атак типу відмова в обслуговуванні.
DDoS-атака (Розподілена відмова в обслуговуванні) перевантажує сервіс великими обсягами трафіку з багатьох джерел одночасно.
Мета - виснажити мережеві, серверні або прикладні ресурси та зробити сервіс недоступним для легітимних користувачів.
Навіть короткі атаки можуть мати тривалі наслідки, особливо для сервісів, орієнтованих на клієнтів, або критичних за часом.
У віртуалізованих середовищах атаки на один сервіс можуть впливати на інші в спільній інфраструктурі.
Для бізнесу DDoS-атаки означають простої, втрату доходів, порушені інтеграції та пошкоджену репутацію - навіть якщо атака триває лише кілька хвилин.
Доступність критична - DDoS-атаки націлені саме на це.
Заливають мережу масовими обсягами трафіку для насичення пропускної здатності.
Використовують мережеві та транспортні протоколи для виснаження ресурсів сервера або брандмауера.
Націлені безпосередньо на додатки, використовуючи HTTP-запити, API-виклики або дорогі запити, які виглядають легітимно, але перевантажують логіку.
Дворівневий підхід до захисту: базова безпека для всіх, посилений захист для критичних сервісів.
Увімкнено за замовчуванням для всіх сервісів та всіх локацій.
Включає фільтрацію на рівні мережі та автоматичне пом'якшення.
Не включає очищення трафіку або фільтрацію на рівні додатку.
Доступний у вибраних дата-центрах.
Може включати очищення трафіку, розширену фільтрацію, DPI та індивідуальні профілі пом'якшення.
Захист адаптується за проектом та бюджетом.
Базовий захист підтримує мережу здоровою.
Розширений захист підтримує критичні сервіси онлайн під час цільових атак.