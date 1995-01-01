Захист від DDoS

Підтримуйте свою інфраструктуру онлайн та захищеною від розподілених атак типу відмова в обслуговуванні.

Що таке DDoS-атака?

DDoS-атака (Розподілена відмова в обслуговуванні) перевантажує сервіс великими обсягами трафіку з багатьох джерел одночасно.

Мета - виснажити мережеві, серверні або прикладні ресурси та зробити сервіс недоступним для легітимних користувачів.

Навіть короткі атаки можуть мати тривалі наслідки, особливо для сервісів, орієнтованих на клієнтів, або критичних за часом.

У віртуалізованих середовищах атаки на один сервіс можуть впливати на інші в спільній інфраструктурі.

Чому DDoS Небезпечний

Для бізнесу DDoS-атаки означають простої, втрату доходів, порушені інтеграції та пошкоджену репутацію - навіть якщо атака триває лише кілька хвилин.

  • Сервіси стають повільними або недоступними
  • Легітимний трафік блокується атакуючим трафіком
  • Ресурси інфраструктури виснажуються
  • Операційний та фінансовий вплив швидко зростає

Доступність критична - DDoS-атаки націлені саме на це.

Типи DDoS-атак

Волюметричні Атаки

Заливають мережу масовими обсягами трафіку для насичення пропускної здатності.

Атаки Рівня Протоколу

Використовують мережеві та транспортні протоколи для виснаження ресурсів сервера або брандмауера.

Атаки Рівня Додатку

Націлені безпосередньо на додатки, використовуючи HTTP-запити, API-виклики або дорогі запити, які виглядають легітимно, але перевантажують логіку.

Наш Захист від DDoS

Дворівневий підхід до захисту: базова безпека для всіх, посилений захист для критичних сервісів.

Стандартний Захист

Включено

Увімкнено за замовчуванням для всіх сервісів та всіх локацій.

Розроблено для:

  • Підтримки стабільності всієї мережі
  • Захисту спільної інфраструктури
  • Пом'якшення поширених волюметричних атак та атак рівня протоколу

Включає фільтрацію на рівні мережі та автоматичне пом'якшення.

Не включає очищення трафіку або фільтрацію на рівні додатку.

Розширений Захист

За Запитом

Доступний у вибраних дата-центрах.

Розроблено для:

  • Великомасштабних або критично важливих для бізнесу проектів
  • Публічних сервісів із підвищеним ризиком
  • Чутливої або регульованої інфраструктури

Може включати очищення трафіку, розширену фільтрацію, DPI та індивідуальні профілі пом'якшення.

Захист адаптується за проектом та бюджетом.

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Ключовий Висновок

Базовий захист підтримує мережу здоровою.

Розширений захист підтримує критичні сервіси онлайн під час цільових атак.

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