Захист від DDoS

Що таке DDoS-атака?

DDoS-атака (Розподілена відмова в обслуговуванні) перевантажує сервіс великими обсягами трафіку з багатьох джерел одночасно.

Мета - виснажити мережеві, серверні або прикладні ресурси та зробити сервіс недоступним для легітимних користувачів.

Навіть короткі атаки можуть мати тривалі наслідки, особливо для сервісів, орієнтованих на клієнтів, або критичних за часом.