Зв'яжіться з нами

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Існуючі Клієнти: Використовуйте Тікети Підтримки

Якщо ви є існуючим клієнтом або ваш запит стосується існуючого сервісу, ви повинні відкрити тікет підтримки через клієнтський портал. Це забезпечує швидший час відповіді та належне відстеження проблеми.

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Повідомлення про Зловживання та Юридичне

  • Звіти про Зловживання: При поданні звіту про зловживання ми не гарантуємо пряму відповідь стороні, що звітує. Однак усі звіти про зловживання розглядаються та обробляються нашою командою.
  • Переадресація Звітів: За замовчуванням звіт про зловживання може бути переадресований власнику сервісу для розслідування та виправлення.
  • Необхідна Інформація: Переконайтеся, що включили IP-адресу, пов'язану зі звітуваною діяльністю, та дату й час, коли діяльність була помічена. Лише доменне ім'я недостатньо - ITLDC не надає послуги на основі доменних імен, і в багатьох випадках ми не можемо надійно ідентифікувати сервіс, використовуючи лише домен.
  • Запити Правоохоронних Органів: Запити правоохоронних органів, повістки, ордери та інші офіційні юридичні запити повинні відповідати нашій спеціальній процедурі. Будь ласка, зверніться до нашої сторінки Запити Правоохоронних Органів.