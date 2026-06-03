Преміум рішення для хмари та дата-центрів

Using a VDS as Your Remote Development Environment
A remote development VDS gives you an always-available Linux workspace for coding, testing, staging and tools like Codex, reachable from any computer with SSH.
Розгорніть вашу інфраструктуру в 20 глобальних локаціях з корпоративною продуктивністю та підтримкою 24/7
Високопродуктивні віртуальні виділені сервери з NVMe сховищем
Bare-metal сервери з повним контролем обладнання
Експертна підтримка завжди доступна
20+ глобальні локації
Високопродуктивні віртуальні виділені сервери з NVMe сховищем
Локація
План
CPU
RAM
Сховище
Ціна
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GПопулярні
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Замовити
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GПопулярні
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Замовити
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GПопулярні
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Замовити
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GПопулярні
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Замовити
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GПопулярні
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Замовити
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GПопулярні
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Замовити
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GПопулярні
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Замовити
EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GПопулярні
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Замовити
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GПопулярні
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Замовити
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GПопулярні
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Замовити
Bare-metal сервери з повним контролем обладнання
Локація
План
CPU
RAM
Сховище
Ціна
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDПопулярні
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Замовити
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDПопулярні
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Замовити
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMeПопулярні
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Замовити
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMeПопулярні
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x1000GB NVMe
€99.90/mo
|Замовити
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMeПопулярні
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Замовити
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Популярні
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
|Замовити
A remote development VDS gives you an always-available Linux workspace for coding, testing, staging and tools like Codex, reachable from any computer with SSH.
AI can help you prepare a better support request, but only if you give it context and limits. Otherwise, a simple issue may turn into a one-page ticket goblin with fake confidence and useless recommendations.
Scheduled network maintenance in ITLDC EU2.SOF Sofia datacenter on 29-30 May 2026, including switch upgrades, more 10G ports, and improved backbone redundancy.