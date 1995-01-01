Глобальні локації
20+ глобальні локації
Los Angeles CA, United States
Стратегічна локація на західному узбережжі, що забезпечує оптимальну з'єднаність для клієнтів з Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Secaucus NJ, United States
Дата-центр на східному узбережжі в серці Нью-Джерсі, що пропонує відмінну з'єднаність з основними мережами США та Європи.
Miami FL, United States
Преміум-локація на південному сході США з відмінною латиноамериканською з'єднаністю та доступом з низькою затримкою.
Chicago IL, United States
Центральний дата-центр США, що забезпечує збалансовану з'єднаність по всій Північній Америці з резервною мережевою інфраструктурою.
Seattle WA, United States
Локація на північному заході Тихого океану з виключною з'єднаністю з Азійсько-Тихоокеанським регіоном та інфраструктурою зеленої енергії.
Amsterdam, Netherlands
Головний європейський інтернет-хаб, що пропонує першокласну з'єднаність та мережеву різноманітність у Нідерландах.
Sofia, Bulgaria
Економічно вигідна локація у Східній Європі з відмінною регіональною з'єднаністю та конкурентними цінами.
Riga, Latvia
Балтійський дата-центр, що забезпечує надійну інфраструктуру та відмінну з'єднаність з нордичними та східноєвропейськими ринками.
Prague, Czech Republic
Центральноєвропейський дата-центр, що пропонує стратегічне розташування між західноєвропейськими та східноєвропейськими ринками.
Gdansk, Poland
Локація на півночі Польщі з сучасними об'єктами та відмінною з'єднаністю зі скандинавськими та балтійськими регіонами.
Geneva, Switzerland
Преміум-швейцарський дата-центр, що забезпечує найвищі стандарти безпеки та захисту даних у нейтральній юрисдикції.
Bucharest, Romania
Зростаючий східноєвропейський хаб з сучасною інфраструктурою та конкурентними цінами для регіональних клієнтів.
Milano, Italy
Південноєвропейський дата-центр в економічній столиці Італії, що пропонує відмінну середземноморську з'єднаність.
Dusseldorf, Germany
Преміум-німецький дата-центр з суворими законами про захист даних та світовими стандартами інфраструктури.
Thessaloniki, Greece
Стратегічна південно-східна європейська локація, що забезпечує шлюзову з'єднаність з Балканами та Східним Середземномор'ям.
Barcelona, Spain
Середземноморський хаб дата-центру з відмінною з'єднаністю з Південною Європою та Північною Африкою.
Kharkiv, Ukraine
Локація у Східній Україні, що пропонує конкурентні ціни та рішення регіональної з'єднаності.
Kyiv, Ukraine
Дата-центр української столиці, що забезпечує економічно вигідний хостинг із сучасною інфраструктурою.
Singapore, Singapore
Головний Азійсько-Тихоокеанський хаб, що пропонує першокласну інфраструктуру та з'єднаність по всьому регіону APAC.
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