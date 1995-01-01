Глобальні локації

Усі Регіони ( 19 ) Європа ( 13 ) Північна Америка ( 5 ) Азія ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Стратегічна локація на західному узбережжі, що забезпечує оптимальну з'єднаність для клієнтів з Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

14 доступно

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Дата-центр на східному узбережжі в серці Нью-Джерсі, що пропонує відмінну з'єднаність з основними мережами США та Європи.

10 доступно

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Преміум-локація на південному сході США з відмінною латиноамериканською з'єднаністю та доступом з низькою затримкою.

16 доступно

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Центральний дата-центр США, що забезпечує збалансовану з'єднаність по всій Північній Америці з резервною мережевою інфраструктурою.

10 доступно

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Локація на північному заході Тихого океану з виключною з'єднаністю з Азійсько-Тихоокеанським регіоном та інфраструктурою зеленої енергії.

10 доступно

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Головний європейський інтернет-хаб, що пропонує першокласну з'єднаність та мережеву різноманітність у Нідерландах.

16 доступно

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Економічно вигідна локація у Східній Європі з відмінною регіональною з'єднаністю та конкурентними цінами.

19 доступно

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Балтійський дата-центр, що забезпечує надійну інфраструктуру та відмінну з'єднаність з нордичними та східноєвропейськими ринками.

13 доступно

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Центральноєвропейський дата-центр, що пропонує стратегічне розташування між західноєвропейськими та східноєвропейськими ринками.

16 доступно

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Локація на півночі Польщі з сучасними об'єктами та відмінною з'єднаністю зі скандинавськими та балтійськими регіонами.

17 доступно

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Преміум-швейцарський дата-центр, що забезпечує найвищі стандарти безпеки та захисту даних у нейтральній юрисдикції.

10 доступно

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Зростаючий східноєвропейський хаб з сучасною інфраструктурою та конкурентними цінами для регіональних клієнтів.

11 доступно

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Південноєвропейський дата-центр в економічній столиці Італії, що пропонує відмінну середземноморську з'єднаність.

10 доступно

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Преміум-німецький дата-центр з суворими законами про захист даних та світовими стандартами інфраструктури.

10 доступно

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Стратегічна південно-східна європейська локація, що забезпечує шлюзову з'єднаність з Балканами та Східним Середземномор'ям.

10 доступно

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Середземноморський хаб дата-центру з відмінною з'єднаністю з Південною Європою та Північною Африкою.

9 доступно

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Локація у Східній Україні, що пропонує конкурентні ціни та рішення регіональної з'єднаності.

0 доступно

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Дата-центр української столиці, що забезпечує економічно вигідний хостинг із сучасною інфраструктурою.

13 доступно

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Головний Азійсько-Тихоокеанський хаб, що пропонує першокласну інфраструктуру та з'єднаність по всьому регіону APAC.