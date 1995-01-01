Глобальні локації

20+ глобальні локації

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Стратегічна локація на західному узбережжі, що забезпечує оптимальну з'єднаність для клієнтів з Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

14 доступно

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Дата-центр на східному узбережжі в серці Нью-Джерсі, що пропонує відмінну з'єднаність з основними мережами США та Європи.

10 доступно

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Преміум-локація на південному сході США з відмінною латиноамериканською з'єднаністю та доступом з низькою затримкою.

16 доступно

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Центральний дата-центр США, що забезпечує збалансовану з'єднаність по всій Північній Америці з резервною мережевою інфраструктурою.

10 доступно

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Локація на північному заході Тихого океану з виключною з'єднаністю з Азійсько-Тихоокеанським регіоном та інфраструктурою зеленої енергії.

10 доступно

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Головний європейський інтернет-хаб, що пропонує першокласну з'єднаність та мережеву різноманітність у Нідерландах.

16 доступно

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Економічно вигідна локація у Східній Європі з відмінною регіональною з'єднаністю та конкурентними цінами.

19 доступно

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Балтійський дата-центр, що забезпечує надійну інфраструктуру та відмінну з'єднаність з нордичними та східноєвропейськими ринками.

13 доступно

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Центральноєвропейський дата-центр, що пропонує стратегічне розташування між західноєвропейськими та східноєвропейськими ринками.

16 доступно

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Локація на півночі Польщі з сучасними об'єктами та відмінною з'єднаністю зі скандинавськими та балтійськими регіонами.

17 доступно

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Преміум-швейцарський дата-центр, що забезпечує найвищі стандарти безпеки та захисту даних у нейтральній юрисдикції.

10 доступно

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Зростаючий східноєвропейський хаб з сучасною інфраструктурою та конкурентними цінами для регіональних клієнтів.

11 доступно

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Південноєвропейський дата-центр в економічній столиці Італії, що пропонує відмінну середземноморську з'єднаність.

10 доступно

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Преміум-німецький дата-центр з суворими законами про захист даних та світовими стандартами інфраструктури.

10 доступно

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Стратегічна південно-східна європейська локація, що забезпечує шлюзову з'єднаність з Балканами та Східним Середземномор'ям.

10 доступно

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Середземноморський хаб дата-центру з відмінною з'єднаністю з Південною Європою та Північною Африкою.

9 доступно

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Локація у Східній Україні, що пропонує конкурентні ціни та рішення регіональної з'єднаності.

0 доступно

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Дата-центр української столиці, що забезпечує економічно вигідний хостинг із сучасною інфраструктурою.

13 доступно

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Головний Азійсько-Тихоокеанський хаб, що пропонує першокласну інфраструктуру та з'єднаність по всьому регіону APAC.

7 доступно

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